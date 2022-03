Viralizan fotos de Will Smith enseñándole a un niño a dar un cachetazo

La ceremonia del Oscar quedó empañada por un violento episodio en el que Will Smith le propinó un golpe a Chris Rock en el escenario. Y ahora, viralizan fotos del actor enseñándole a dar un cachetazo a un niño.

En las imáenes que salieron a la luz se ve al flamante ganador del Oscar junto a un chico en lo que parece ser una lección de bofetón. De manera llamativa, el hecho se produjo poco tiempo antes de la gala de Hollywood, precisamente en noviembre de 2021.

En las postales se lo ve a Will Smith junto a su colega Aunjanue Ellis en un evento en Los Ángeles que incluyó un intercambio con los asistentes. Allí, un niño llamado Chris (¡igual que Rock!) hizo una consulta sobre las escenas de acción y le pidió al astro del cine que le diera tips para simular una pelea.

Entonces Smith invitó al pequeño al escenario y allí le enseñó a cómo dar un cachetazo falso, que se vea y suene como verdadero. El artista y el chico repitieron la situación hasta que la sincronía de movimiento entre ambos quedó perfecta.

Will Smith enseñándole a un niño a dar un cachetazo falso. Fotos: The Grosby Group.

Lejos de ese llamativo momento didáctico, Will Smith ha dado más de un golpe real en situaciones polémicas. Al historial de su acto agresivo contra Chris Rock, se suma la bofetada que le dio a un humorista y periodista que intentó besarlo en la boca durante la promoción del estreno de Hombres de negro 3 en Moscú.

“¿Cuál es tu pu... problema, amigo?”, increpó Smith en aquella oportunidad mientras le dio a su interlocutor un golpe a mano abierta. Acto seguido, cuando el astro de Hollywood vio que fue tomado por las cámaras, se excusó: “Perdón, ¿vieron? Me besó. Es bromista el chico. No, lo siento. No, todo está bien”.