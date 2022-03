Delfina Chaves contó que hay un video que no quiere que salga a la luz: el motivo

La fama, o el reconocimiento público, acarrea cientos de situaciones positivas, porque en las expresiones artísticas permite la inmersión en el inconsciente colectivo y un aval al trabajo. Aunque también implica ciertos riesgos, como la invasión a la privacidad, una arista que sufre Delfina Chaves.

La talentosa, y joven, actriz brega por un perfil bajo, en una vereda opuesta a su hermana Paula Chaves, quien suele acudir a otro tipo de exposición a partir de sus roles como animadora en la enorme pantalla de Telefe, en la que se desempeñó en Bake Off y actualmente en Cortá por Lozano.

Las hermanas suelen entregarse palabras emotivas, pero tampoco se muestran en demasía en compañía. Probablemente por la personalidad de la más chica, que se posiciona en otro tipo de registro, principalmente en las entrevistas en la pantalla chica.

Delfina utiliza sus redes sociales como un espacio de reflexión, además de promocionar sus trabajos y en general apuesta por una curación de sus contenidos con un tinte más artístico, ya sea en la elección de sus imágenes para Instagram, como en sus textos para Twitter.

Justamente en la plataforma del pajarito azul, Chaves saltó a contar una anécdota familiar, pero lejos de describirla como un hecho positivo le impregnó una especie de recriminación contra su hermana Paula, por una maniobra que se produjo en los últimos meses.

De ese modo, la protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza confesó en el plano público que la esposa de Peter Alfonso la quiso obligar a participar de un video y que se negó rotundamente. Incluso, aseguró que no desea que ese documento brote a la luz.

"Mi hermana me filmó a escondidas cuando me contó que iba a ser madre por tercera vez, para armar una especie de compilado de las reacciones de toda la familia con música de fondo para subir a redes", exclamó Delfina en su perfil oficial de Twitter.

A lo que le agregó una crítica a Paula por no comprender sus motivos, esa decisión personal de no participar de ese contenido audiovisual. “Te juro por mi vida que jamás entendió del todo porqué me negué a aparecer", sentenció.