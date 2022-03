El dato bomba que reveló Mercedes Funes sobre la nueva temporada de ATAV

Pronto, muy pronto, los fanáticos de ATAV podrán volver a engancharse con la novela histórica de El Trece que la rompió en 2019 y que prometió una nueva temporada para seguir los destinos de, al menos, algunos de sus personajes.

Y si decimos “algunos” es porque quienes esperen retomar las historias tal cual quedaron, deben saber que la próxima entrega de la tira de Polka va a hacer un importante salto en el tiempo y a presentar varios cambios, sobre todo en lo que hace a su elenco.

"Entre los actores, querían a Eva de Dominici, Natalie Pérez y Delfina Chaves. La segunda parte transcurriría en los ochenta, con la vuelta de la democracia y con una historia gay protagónica", informó Ángel de Brito, semanas atrás.

A la vez, en enero, en La Pavada de Crónica, indicaron que cuando arranquen las grabaciones, que se prevé que será en abril, varias de las figuras que le dieron vida a este culebrón de época, como Benjamín Vicuña, la China Suárez o Gonzalo Heredia, no estarán en los sets.

"Con ATAV, si tuviera que hacer el mismo personaje tendría como 60 años. Ya no llego, no le puedo mentir a la gente que soy el hijo del personaje que hice", reconoció Heredia, entre risas, en Implacables, cuando le preguntaron si interpretaría al hijo de Aldo Moretti.

Mercedes Funes, que interpretaba a esa espléndida villana llamada Alicia Ferreyra, la hermana del personaje de Vicuña, habló en las últimas horas con Catalina Dlugi y le contó un dato sorprendente. Según ella, nadie de la productora de Adrián Suar se puso en contacto con ella.

“No sé nada de ATAV ni me han llamado. Son muy divinos conmigo, el público ha sido muy amoroso y sigue siendo una locura la demostración de la gente. Recibo muchos mensajes con cosas hermosas, pero por ahora no hay nada formal”, aseguró en Agarrate Catalina, por La Once Diez/ Radio de la Ciudad.

De lo que sí habló Mercedes fue de El primero de nosotros, la novela que tiene pronta fecha de estreno en la pantalla de Telefe y en la que vuelve a compartir sets con el actor chileno. “La hicimos el año pasado en la pandemia, se hizo y se grabó increíble; es tipo cine, va a estar subida en plataformas, es internacional”, contó.

“Yo soy Soledad, somos un grupo de seis amigos. Yo estoy casada con Gustavo que es Sebastián Presta y tienen un hijo pequeño y esta mujer no ha encontrado un cauce para seguir su vida. Soledad quiere hacer un cambio abrupto y pasa por todos lados, muchas mujeres se van a sentir identificadas. Soledad se va a animar de a poco y va a ser muy divertido de ver”, señaló.