Cómo es la relación actual entre Leticia Siciliani y Adrián Suar

Leticia Siciliani suele ser bastante reservada sobre su vida privada. Aunque reveló que se encuentre felizmente en pareja, la actriz nunca mostró el rostro de su novia y planea que todo siga de la misma manera.



Sin embargo, admitió que tiene ganas de ser madre junto a ella y que le encantaría casarse. Aún no sabemos si estos planes están en camino, pero no hay dudas de que la intérprete ya tiene práctica en el primer asunto.



Desde que Margarita, la hija de Griselda Siciliani y Adrián Suar llegó al mundo; la ex participante de MasterChef Celebrity no pudo separarse de ella. De esta manera, compartió tardes junto a la pequeña y jugaron juntas juegos muy divertidos.



Siempre que tiene alguna oportunidad, comparte alguna fotografía de la niña o comenta las imágenes que sube su hermana a las redes sociales. Sin dudas, la relación con ellas es estupenda. Pero, ¿cómo es con El Chueco?

Fuente: Instagram - letisiciliani

Así es la relación entre Adrián Suar y Leticia Siciliani

La relación entre Adrián Suar y Leticia Siciliani surge cuando el productor comenzó una historia de amor con Griselda Siciliani, la hermana de la joven actriz. El romance surgió en el 2005, cuando ambos trabajan juntos en una ficción.



Se trataba de Sin Código, la cual fue producida por Pol-Ka. En dicha historia, él se encargaba de interpretar a Nilsen, mientras que la actriz se había puesto en la piel de Flor, su secretaria. La química logró traspasar la pantalla y tres años más tarde comenzaron una relación.



En aquel entonces, Griselda se encontraba trabajando en Patito Feo; mientras que El Chueco estaba realizando la película Un novio para mi mujer. Ya no tenían nada que esconder, y comenzaron a mostrarse juntos en las calles y eventos.







En varias oportunidades, la actriz había confesado que tenía el deseo de convertirse en madre. Mientras que él había declarado que quería ser padre de una nena. Finalmente, el sueño de ambos se cumple en 2012.



Así nace Margarita, quien se convierte en la luz de los ojos de su padre y también de su tía, Leticia Siciliani. Debido a que la pareja estuvo junta durante ocho años y tienen una hija en común, la ex participante de MasterChef Celebrity pasó mucho tiempo con su ex cuñado.

Fuente: Instagram - elchuecosuar

Actualmente, continúan compartiendo momentos gracias a la pequeña. Desde que Griselda y Adrián Suar se separaron en 2016, muchas personas se preguntan cómo es la relación entre la pareja y entre la familia de la actriz.



En una entrevista, Leticia aseguró que todos se llevan de maravilla. Tal es así, que confesó que Adrián era lo más y que lo extraña muchísimo. “Hay una cotidianidad que se perdió, lo veo porque es el padre de mi sobrina, pero no es lo mismo“, expresó.



¿Qué opinas de esta relación?