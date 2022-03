Al borde de la separación: una amiga de Zaira Nara contó cómo es la convivencia de la modelo con su marido

Zaira Nara reconoció hace unos días que está atravesando una crisis en su relación con Jakob Von Plessen, que ya se había visto involucrado en el escándalo de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, señalado como cómplice del futbolista en su encuentro con la actriz.

La modelo no se desentendió de los rumores de crisis en la pareja, incluso explicó que no están pasando su mejor momento, pero nunca afirmó que una de las razones esté vinculada a la posible complicidad con Icardi y su infidelidad.



“Nos cuesta mucho compatibilizar su laburo con el mío. Yo pongo bastante un stop. Mis hijos son chiquitos y, claramente, siempre necesitan más de la mamá. Pasan cosas en todas las parejas. No te voy a decir: ‘Estamos atravesando nuestro mejor momento’. Están pasando cosas”, reconoció en una nota con El Trece.





“No tengo que salir a anunciar nada ni aclarar nada. Hay un tiempo para cada cosa. Con esto tampoco estoy diciendo que estoy separada. Pero no sé si lo diría a los gritos tampoco”, agregó Zaira en el mismo diálogo.



Por su parte, Luli Fernández, amiga íntima de Zaira Nara, explicó cómo es la convivencia de la pareja en este momento de turbulencia. “Mientras ellos vivan bajo el mismo techo, para ella no están separados. Para ella la separación es cuando él arme sus valijas y se vaya. En la interna de sus amigas, ella desmiente categóricamente una infidelidad de él”, aseguró.



“Zaira le cree absolutamente. Lo que tanto le dolió fue que, en su momento, él demoró en contestarle lo que le había pasado en relación a este encubrimiento de Jakob a Mauro”, añadió Luli.





Sobre los rumores que indican que el comienzo de la crisis fue el escándalo Wanda – Icardi – La China, Zaira aclaró: “No hubo ningún impacto. Mi familia, Jakob y los chicos, tienen una estructura suficiente como para que eso no haya roto absolutamente nada”.



En aquellos días, la información indicaba que Von Plessen habría acompañado a Icardi hasta el hotel en París en el que se había encontrado con La China. Pero el rumor no quedó ahí: también se comentó que ese mismo día, Von Plessen también habría mantenido un encuentro íntimo con una reconocida modelo. “Siento que es un ‘¿quién sabe algo y sumamos?’. Ya es cualquiera”, concluyó Zaira.