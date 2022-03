El contundente anuncio de la Academia sobre el cachetazo de Will Smith en los premios Oscar

Luego de una tímida reacción inicial, ahora la Academia de Hollywood emitió un contundente anuncio sobre el cachetazo de Will Smith a su colega Chris Rock en plena ceremonia de los premios Oscar.

Según informa Hollywood Reporter, los integrantes de la institución se reunieron para tomar medidas tras el violento episodio que fue televisado para millones de personas en la gala del cine de Hollywood. De hecho, ya abrieron una "investigación formal" sobre el episodio para así evaluar futuras acciones contra el artista que golpeó a su par.

Recordemos que Chris Rock hizo un desafortunado chiste sobre su esposa la esposa de Will Smith, Jada Pinkett, lo cual llevó a que el actor, que poco más tarde fue galardonado con el Oscar se subiera al escenario para golpear al humorista.

”Will Smith me pegó una flor de paliza”, expresó Chris Rock tras recibir al golpe. A lo que Smith respondió desde su asiento: “Mantené el nombre de mi esposa lejos de tu pu... boca".

Minutos más tarde, cuando subió al escenario Sean Combs a presentar un homenaje a El Padrino, el músico expresó: “Will y Chris, vamos a resolver todo esto como una familia. Avancemos y solucionemos las cosas con amor”. Además, durante una pausa publicitaria, algunas filmaciones registraron a Denzel Washington y Tyler Perry conteniendo a Will Smith, a un costado del escenario.

Al recibir su premio Oscar, el actor se excusó levemente: “Quiero disculparme con la Academia, con todos los nominados en mi categoría, este es un momento hermoso, y no lloro por el premio, sino que se trata de echar luz sobre la gente. Me veo como un padre loco, como le decían a Richard Williams, pero el amor te hace hacer cosas locas. Gracias y espero que la Academia me vuelva a invitar”.

Antes de iniciar la investigación formal, la única expresión que tuvo la institución que nuclea a diferentes miembros de la comunidad cinematográfica de Hollywood fue a través de un posteo en Twitter en el que escribieron: “La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma. Esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la 94.ª edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y amantes del cine de todo el mundo”.