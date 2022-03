Fiel a su estilo, Enrique Pinti sostuvo su filosa lengua hasta el final: su fuerte cruce con L-Gante

El legendario Enrique Pinti falleció este domingo a los 82 años. El capocómico se caracterizó por su agudo sentido del humor, y su franqueza a la hora de expresar sus ideas. En este sentido, su última polémica la protagonizó en noviembre de 2021 cuando deslizó un contundente concepto sobre L-Gante, que luego tuvo respuesta del popular cantante.

En diálogo con Mitre Live, PInti cuestionó las virtudes de L-Gante. “La verdad que yo no le veo mucho talento. Cuando yo era chico, les veía talento a Antonio Tormo, Ramona Galarza o Alberto Castillo. Talento para meterse en el ambiente. Yo decía que no cantaban tan mal y que no desafinaban, a mis diez años. En cambio, a L-Gante no. Pero uno ya está grande y tiene otra sensibilidad”.

Luego, sobre el meteórico ascenso a la fama de L-Gante, Enrique Pinti enfatizó: “Siempre hubo estrellas repentinas, antes de la bailanta... había artistas que se hacían famosos por la radio que eran mersas o grasas, como puede ser hoy L-Gante”.

Por otro lado, Pinti mostró cierta consideración por el estrellato de L-Gante al remarcar: "Hay que tener respeto por esa gente, porque de alguna manera está haciendo fama. A mí no me llega; pero de todas maneras, yo tengo respeto por lo popular y no lo pongo en una carpeta negra”.

Tras el revuelo generado por los dichos de Enrique Pinti, el propio L-Gante se encargó de responder a través de sus historias de Instagram con un video.

“Me levanté decidido y creo que me voy a retirar porque acabo de ver una noticia, que un señor, Enrique Pinti, dijo que yo no tengo talento y soy grasa. Para el siguiente programa, traigamos a un dinosaurio y lo ponemos a hablar de L-Gante así subimos el rating”, disparó con ironía L-Gante.