El momento en que Enrique Pinti hizo una categórica declaración sobre su intimidad

Enrique Pinti falleció este domingo a la madrugada a los 82 años y la noticia causó un fuerte impacto en la comunidad artística y el público que lo seguía de manera incondicional. El artista consagró su vida a su carrera en los escenarios y fue creador de un suceso descomunal como Salsa criolla, que permaneció en cartelera durante una década ininterrumpida.

Según trascendió, Pinti estaba internado en el Sanatorio Otamendi desde hace algunos días, con complicaciones en su cuadro de diabetes severa. El actor tenía pensado regresar al teatro con un nuevo espectáculo próximamente, pero lamentablemente su salud le dio un dramático revés.

Más allá de su trayectoria artística, Enrique Pinti raramente hablaba sobre su vida personal, hasta que hace algunos años sorprendió con una contundente declaración sobre su intimidad en El diario de Mariana (El Trece).

“Nunca me he enamorado, pero me he calentado como pava de lata. Cinco veces por minuto, pero nunca me enamoré de nadie. Todo el mundo dice ‘pobre Enrique, es como Borges, que no conoció el amor’. Yo digo ‘¡mirame como tiemblo!’”, contó en esa oportunidad.

Luego Pinti explicó con su habitual frontalidad y humor: “Yo tengo o tenía una idealización del amor, quizá por esos culebrones que miraba mi mamá. No estoy solo, estoy rodeado de gente a la que amo y quiero. También uno puede tener sus revolcones, que también te llenan la parte de la líbido”.

El empresario Carlos Rottenberg fue uno de los primeros en informar la noticia del fallecimiento del gran artista argentino. “Elegimos despedir a Enrique Pinti -enorme referente de esta Casa Teatral- recordando su última marquesina. Finalmente su salud no le permitió concretar el ‘Muy pronto’ anunciado. Sin dudas, Enrique protagoniza hoy uno de los momentos tristes de la historia del teatro argentino”, expresaron desde la cuenta del Multiteatro, propiedad del mencionado empresario teatral.

En honor a una despedida como él merece, los restos de Enrique Pinti serán despedidos este lunes entre las 10 y las 14 horas en el hall del Multiteatro Comafi, donde hizo su última temporada teatral y tenía previsto hacer su próximo unipersonal.