Cuáles eran los problemas económicos que enfrentaba Enrique Pinti

Las lágrimas se apoderan de la atmósfera, del ambiente y calan hondo en cientos de miles de argentinos. Un maestro del arte, un personaje fundacional del espectáculo y la cultura apagó su luz. Enrique Pinti trascendió de plano este domingo a los 82 años de edad.

El multifacético actor murió en el sanatorio Otamendi, por un cuadro de descompensación derivado de su diabetes y otros factores, que lo sumieron en una internación que se llevó a cabo el pasado 5 de marzo. Una noticia que sacude los cimientos de la sociedad.

A raíz de la magnitud, de todo lo que le brindó al público durante más de seis décadas de trayectoria, los restos de Pinti serán velados en el interior del Multiteatro Comafi, justo en el teatro, esa casa que lo albergó durante añares y que lo vio brillar con todo su talento.

Dentro de los causales que derivaron en la partida de Enrique, además de las complicaciones físicas, se encadenan una serie de sucesos en el plano emocional. Una de las situaciones que lo sumergió en un cuadro de depresión y tristeza se vincula con el aspecto económico.

Lejos de aquellas convocatorias multitudinarias de años y años, Enrique modificó sus ingresos, más allá que tantos éxitos le procuraron un colchón enorme de dinero y ahorros. La realidad distaba de esa generación de recursos, incluso su última obra Al fondo a la derecha no producía el efecto tradicional de un aluvión de espectadores.

El propio actor reconoció en más de una oportunidad, en los últimos años, que su estilo algo despojado y sobre todo muy generoso para compartir con amigos y seres queridos lo empujó a perder mucho dinero.

En el tratamiento de su internación, Luis Ventura arrojó un panorama de esa coyuntura de Enrique y narró: "Hay varios factores que preocupan a su círculo más íntimo: sufrió hace muy poco la pérdida de un amigo muy cercano, entonces para muchos tiene que ver con una cuestión emocional. Sucedieron determinadas cosas que hacen que quienes lo quieren estén muy preocupados".

En esa misma línea, el panelista Augusto Tartúfoli explicó: “Hay una cosa que tiene que ver con la ruina económica. No digo que este viviendo en forma ruinosa. Ganó un muy buen dinero en la época de “Salsa criolla”, pero si vos dejas sesenta noches una mesa paga en Edelweiss, te vas dos meses a ver las obras de Nueva York, después a Londres y venís acá a hacer un espectáculo…. Se gastó toda la que tenía. Tiene problemas de dinero”.

En definitiva, el actor debía afrontar gastos fijos muy onerosos que se producían por todos los servicios de su enorme piso en Recoleta y sobre todo por su salud, ese diagnóstico de años de diabetes que lo obligaba a afrontar montos gigantes en obra social y principalmente en la aplicación de insulina.

Para graficar ese viraje en lo económico, allá por principios de 2020, el propio Enrique contó en una entrevista: “No soy miserable, yo gasto cuando tengo plata pero ahora me compro la fruta que necesito, las verduras, todo lo justo. Al teatro me voy en subte todos los días. Cuando estoy muy cansada me vengo con Pablito Rago que viene en taxi y me tira acá en la esquina, pero si no, no me da el presupuesto. El auto, más la cochera, esos cálculos que antes eran normales. No se gana lo mismo porque la gente no viene como antes. Hice muchas temporadas en Buenos Aires en verano y era un éxito de locos”.