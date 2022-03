La sincera frase de Enrique Pinti sobre el declive de su popularidad en el final de su carrera: "Yo no tengo..."

Este domingo a la madrugada, falleció el legendario capocómico Enrique Pinti. Su estilo de humor, repleto de mordaces reflexiones sobre el devenir de la historia de nuestro país lo conviertieron en un artista único. Sobre el final de su carrera su popularidad entró en un declive que el gran actor supo aceptar con tanda dignidad como lucidez.

En diálogo con LA NACION en 2019, Pinti habló sobre la baja en la repercusión de su último unipersonal, Al fondo a la derecha. ”No, no es duro. Es parte de la montaña rusa que es esta profesión, ni más ni menos. Les pasa a todos, ¿por qué no me iba a pasar a mí? Yo no tengo coronita”, expresó con su habitual honestidad.

Luego explicó: “¿Por qué antes venía más gente? ¿Por qué era divino y sublime? No, porque caí en un momento justo, que no fue un furor de sólo seis meses sino de 20 años, en los que expresé cosas que una parte del colectivo tenía como deudas pendientes y se las ofrecí en forma graciosa y amena”.

Enrique Pinti.

Además, en dicha entrevista, Enrique Pinti reflexionó sobre lo difícil que se volvió hablar de la política con humor en estos últimos tiempos. “Después se empezó a agrietar la cosa y apareció aquello de que estás acá o estás allá. Y yo no sirvo para eso, porque no estoy ni acá ni allá, estoy donde quiero estar. Es probable que se haya desgastado la fórmula, y que el equilibrio no rinda más. O simplemente que se hayan cansado de escucharme y yo no voy a cambiar, esto es lo que me gusta hacer y decir”, enfatizó.

Más allá de las dificultades en su salud, en sus últimos años Pinti enfrentó algunas complicaciones económicas. “Evidentemente he sido un señor muy gastador, lo reconozco. El tema es que no invertí en propiedades. Si hubiera comprado seis departamentos hoy estaría mejor económicamente, pero sería un burro, no hubiera conocido el mundo como lo conocí”, se sinceró.

Durante décadas, Enrique Pinti tuvo una muy buena posición económica, hasta que en sus últimos años su situación se fue complicando. “Tampoco fui especulador. Jamás entré en la timba financiera porque la detesto y porque creo que es la forma opuesta a la verdadera riqueza de un país y su población. El dinero solo debe ganarse trabajando”, opinó contundente.