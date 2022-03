CODA se consagró como mejor película: todos los ganadores del Oscar 2022

Con el firme propósito de recuperar el brillo y la espectacularidad de antaño, se presentó una nueva edición de los premios Oscar desde el Dolby Theatre de la ciudad de Los Ángeles. Con una ceremonia presencial y la participación de una gran cantidad de estrellas, el evento tuvo algunos emotivos momentos.

Bajo la conducción de las comediantes Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes, la noche se anticipó como un fuerte duelo entre las dos candidatas favoritas a mejor película: El poder del perro y CODA. Finalmente, la segunda se llevó el premio a mejor película, aunque solo compitió en tres categorías,frente a las doce nominaciones que tuvo el notable film de Jane Campion.

Entre las figuras que estuvieron a cargo de la presentación de los diferentes rubros y nominados en esta edición de los premios Oscar desfilaron nombres de la talla de Kevin Costner, Liza Minnelli, Lady Gaga, Jake Gyllenhaal, Johs Brolin, Anthony Hopkins, Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Jason Momoa; entre otros.

Más allá del desfile de estrellas, seguramente los premios Oscar 2022 serán recordados por el tenso momento que se vivió cuando Will Smith subió al escenario y golpeó a Chris Rock en plena ceremonia. Mientras el humorista hacía bromas sobre los presentes en auditorio, deslizó un comentario sobre la esposa del actor desatando su indignación. “No puedo esperar a ver la parte dos de G.I. Jane Show”, dijo Rock en alusión a la cabellera rapada que tuvo la pareja de Smith. "Saca el nombre de mi esposa de tu pu... boca", exclamó el artista que más tarde se consagró como mejor actor protagónico por su labor en Rey Richard. Desconcertado, el humorista atinó a epresar: “Bueno... eso fue... la mejor noche de la historia de la televisión”. Recordemos que la mujer de de Will Smith comentó en alguna oportunidad que hace un tiempo optó por rapar su cabellera porque padeció alopecia, y evidentemente el comentario de Chris Rock no le resultó nada divertido a su colega.

Las películas y estrellas ganadoras de los premios Oscar 2022:

- Actriz de reparto: Ariana DeBose (Amor sin barreras)

Ariana DeBose recibe el Oscar a mejor actriz de reparto. Foto: AP.

- Sonido: Duna

- Fotografía: Duna

- Diseño de producción: Duna

- Maquillaje y peinado: Los ojos de Tammy Faye

- Música original: Duna Duna se llevó seis premios Oscar en los rubros: sonido, efectos visuales, diseño de producción, música original, edición y fotografía.

- Cortometraje animado: The windshield whiper

- Cortometraje de acción en vivo: The long goodbye

- Cortometraje documental: The queen of basketball

- Efectos visuales: Duna

- Edición: Duna

- Largometraje animado: Encanto

- Actor de reparto: Troy Kotsur (CODA) Troy Kotsur gana el Oscar a mejor actor de reparto por su labor en CODA.

- Película internacional: Drive my car (Japón)

- Vestuario: Cruella El esmerado trabajo de vestuario de Cruella fue reconocido con el Oscar en esa categoría.

- Guión original: Belfast (Kenneth Branagh)

- Guión adaptado: CODA (Sian Heder)

- Documental: Summer of soul (or when the revolution could not be televised)

- Canción original: No time to die (Billie Eilish / Finneas O'Connell

- Dirección: Jane Campion (El poder del perro) Jane Campion se convirtió en la tercera mujer en ganar el Oscar en el rubro dirección por su notable labor en El poder del perro.

- Actor protagónico: Will Smith (Rey Richard) Tras protagonizar un tenso momento al golpear en plena ceremonia a Chris Rock, Will Smith ganó el Oscar a mejor actor protagónico. Foto: REUTERS.

- Actriz protagónica: Jessica Chastain (Los ojos de Tammy Faye) Jessica Chastain recibe el Oscar a mejor actriz protagónica por Los ojos de Tammy Faye. Foto: ATP.

- Película: CODA