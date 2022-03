Un colega de Luciano Castro destapó el desvergonzado hábito del actor en su camarín

Luciano Castro es integrante del elenco de El primero de nosotros, la nueva ficción de Telefe, que tiene una muy buena performance en el rating. En estos días, un colega del galán destapó el desvergonzado hábito del actor en el camarín que comparten.

Invitado a Cortá por Lozano (Telefe), Luciano Castro recibió una particular denuncia de su compañero Rafael Ferro a través de un video. “Bueno, tengo muchas historias con Luciano Castro. Compartimos camarín con él y tiene la costumbre de andar en tarlipes, en p...tas”, comenzó el actor.

Luego, Ferro agregó cuál podría ser la intención de Castro con su hábito detrás de escena. “Creo que lo hace para humillar, porque tiene una mercadería potente y sabe que la mía es muy mediocre, entonces anda por el camarín, en p...tas, a veces demasiado cerca para mi gusto”.

Luciano Castro.

Por su parte, Luciano Castro optó por responder con una humorada al decir con respecto a su colega: “Yo agradezco el gesto de ustedes de la inclusión de gente como esta en los medios ¿Dónde estaba, en un psiquiátrico’”.

Además, el galán redobló: “Lo que diga Ferro es como que hable un helecho, pero es verdad, ando en b..., es verdad. Pero no ando completamente en b..., porque si alguien muestra el c... es él, no yo. Él se la pasa mostrando el c.. por todos lados”.

Finalmente, Luciano Castro aclaró: “Si compartimos camarín, obvio que estoy desnudo en el camarín. No tenemos uno como el de Susana Giménez, es una cabina de teléfono”.

