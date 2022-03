Paula Pareto contó detalles de su vida amorosa y aclaró si está de novia

Paula Pareto es una de las personalidades más queridas de la Argentina y se destaca en todo lo que hace. En el deporte, donde durante años representó al país como judoca; en la medicina, y también en MasterChef Celebrity 3, de donde hace unos días se bajó por decisión propia, una jugada sorpresiva que salvó a Juariu de quedar afuera.

Sin embargo, poco se sabe de su vida privada y amorosa, una faceta de la que pocas veces habló y que vivió de manera diferente, debido a sus exigente rutina de entrenamiento y luego, de estudio. Para concretar todo lo que logró a nivel deportivo, la Peque se anotó varios sacrificios y dejó pasar oportunidades.

“Me pasaba que tenía que dar de baja salidas. Iba a la previa, charlaba un rato, y a la una, dos, como muy tarde, me volvía a casa. Fuera viernes, sábado… Tal vez el domingo no entrenaba, pero si yo ese día me acostaba a las tres, cuatro de la mañana porque iba a bailar... la semana entera que le seguía era un ente, no funcionaba ni para estudiar ni para entrenar", contó a Infobae.

En el afán de cumplir su sueño, Pareto debió hacer sus renuncias: “Muchas veces me he perdido reuniones familiares de cumpleaños y me dolió. Decía: ‘Bueno, me perdí esto, me perdí esto, me perdí esto... ahora tengo que meter todo, matar o morir porque si no me lo perdí sin una causa justa’”.

Y claro, con tanta exigencia, el amor quedó en un plano secundario. ¿Cómo se organizaba cuando estaba en pareja? "Y… en algún momento hubo, pero con todas las parejas que tuve, siempre el problema fue que no tenía tiempo. Ahora estoy sola”, reconoció.

“Yo lo acepto y hoy por eso tampoco estoy con nadie, porque es una realidad. No había tanto tiempo o no había el tiempo que requería la otra persona. Así que por ahora, nada, me llevo siempre bien con las personas con las que estuve, pero ya saben”, aclaró.

Y la Peque concluyó, consciente de cómo es su realidad, al menos hoy sino como judoca, como médica: “Mi familia, mis amigos y las parejas que tuve, saben cómo es mi vida y a veces es más difícil aceptarlo". Que por el momento no esté en pareja para ella no significa dejar de pensar en la posibilidad de ser madre más adelante.

"De hecho, lo he hablado con una amiga y le dije: 'Qué loco, yo antes decía: ‘Primero necesitaría una pareja’ Y ahora digo... 'No hace falta estar en pareja para ser mamá’. No lo descarto ser madre soltera", dijo, sobre sus planes a futuro.