El plan de Agustina Cherri y Gastón Pauls para proteger a su hija Muna

Con tan solo 13 años, Muna Pauls parece ir directo al estrellato artístico. Por lo menos ya pisó fuerte en sus primeros pasos como cantante e instagramer, y se ganó el corazón de miles y miles de personas con una porción de talento y otra de ternura y simpatía.

La hija de Gastón Pauls y Agustina Cherri quiere ser cantante y se está preparando con todo y a conciencia, incluso en el exterior del país. La actriz, que por estos días protagoniza el final de la 1:5/18, habló de todo lo que le genera la incipiente carrera de su nena.

"Como toda madre me cuesta hablar un poco de ella. No hablar, sino ser imparcial, no perder esa cosa de opinión que uno tiene por un ser querido. Pero bueno, es mi hija y tampoco puedo esconder mis opiniones ni mis sentimientos", dijo la actriz en una nota que le dio a Socios del Espectáculo, que compartió con Lali González, su compañera de elenco, en Canal 13.

"Muna está en un momento bisagra de su vida, en esa edad en la que para ser chica ya es grande, pero para ser grande todavía es chica. Ella tiene una personalidad muy particular, como muy definida y tiene en claro lo que quiere, que es muy importante", contó Cherri.

Aunque no se veía en la pantalla, a "miles de kilómetros" se le notaba cómo se le caía la baba. Según Cherri, "Muna tiene una personalidad muy particular. Para ejemplificar, por ejemplo, con el papá teníamos toda una cosa del amparo para que no se le viera la cara, como una forma de resguardarla y de darle una protección, y ella cuando cumplió 10 años vino y dijo que no sólo quería mostrar la cara, sino que también quería que se viera lo que hace".

Después, Cherri siguió hablando de su hija pero también se refirió a sí misma. Sucedió cuando contó de los miedos que la asaltan frente a la carrera que está a punto de encarar Muna. "Los temores los sigo teniendo, y diría que cada vez son más, o que se van profundizando todo el tiempo", explicó.

"Una de las cosas que le digo a ella es que si bien yo arranqué de muy chiquita, las cosas eran diferentes y está exposición de las redes sociales no existía. Yo les tengo algo de miedo", agregó.

"Es abrumador todo lo que pasa, porque hoy tenés repercusión de una foto o de una palabra que decís. Y abruma porque yo no quiero que ella sufra. Y otra cosa que le digo mucho es que sea fiel a lo que siente. Por eso, por ejemplo, no tenemos discográfica y mientras podamos vamos a estar bancando todo nosotros. Queremos que sea ella, pura, como le salga y como quiera. Después más adelante veremos, pero ahora no queremos que esté contaminada", cerró la actriz sobre el plan que tienen con su ex sobre el futuro de la niña prodigio.