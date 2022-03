Qué contestó Sabrina Carballo ante la romántica confesión de Chanchi Estévez

Esta semana comenzó El hotel de los famosos (El Trece), el esperado reality conducido por Pampita y el Chino Leunis, y en el que se enfrentan algunas figuras un poco más reconocidas y otros de menos fama pero que ya demostraron todo su potencial en la competencia.

Entre ellos se encuentran Alex Cannigia, Rodrigo Noya, Imanol Rodríguez, Leo García, Walter Queijeiro, Martín Salwe, Pato Galván, Silvina Luna, Militta Bora, Majo Martino, Lissa Vera, Matilda Blanco, Kate Rodríguez y Melody Luz. Pero además, hay una ex pareja en el programa que está dando mucho de qué hablar, Chanchi Estévez y Sabrina Carballo.

El exfutbolista y la actriz terminaron su relación que duró cinco años hace 15 años atrás. Sin embargo para ambos fue una historia que marcó sus vidas y uno de los amores más importantes que tuvieron.

Por esa misma razón, para quienes llevan adelante El hotel de los famosos les fue inevitable tocar el tema. Sabrina Carballo jugó a la ruleta junto con Pampita y José María Muscari y al tocarle la consigna “deseo”, salió a la luz el tema.

Ante la pregunta de a quién de sus compañeros deseada, la actriz intentó hacerse la desentendida y reveló que fuera del programa no hay nadie que la esté esperando, dejando en evidencia que en este momento está soltera. Eso le dio pie a Musicari para consultar sobre lo que pasó con Chanchi Estévez en el pasado.

“No me gusta hablar mucho de mi vida privada, pero lo importante es que el amor nunca se terminó. Él es mi familia. Si mañana necesita un órgano se lo doy” , confió Carballo al respecto sobre su compañero de reality, quien admitió que ambos se separaron porque la relación se desgastó.

Pampita no se conformó con eso y preguntó si alguno terminó con el corazón roto tras la separación. “No, pero no quiero hablar de esto, porque yo lo re quiero a él y yo siento que le rompí el corazón. Y me dio más culpa…Los dos nos sentimos muy mal”, contesto Sabrina emocionada.

El tema da mucho para hablar, y por esa razón, Pampita no se quedó atrás y en otra oportunidad volvió a hablar sobre esto. La conductora del reality le preguntó al Chanchi Estévez si consideraba que había chances de una segunda oportunidad y la respuesta de él sorprendió a más de uno. El goleador de Racing asintió.

Pero Sabrina Carballo no pudo evitar retrucar la respuesta y decir: "¡¿Qué?! Pero ni en pe…”. "Hay un refrán que dice 'donde hubo fuego, cenizas quedan’", cerró Pampita.