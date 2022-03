Masterchef Celebrity: Germán Martitegui acusó a Denise Dumas y Tomás Fonzi de estar alcoholizados

Anoche se vivió en Masterchef Celebrity una gran fiesta como parte del desafío que tuvieron que sortear los participantes. Los famosos tuvieron que preparar una torta de bodas en el contexto de un estudio ambientado como un gran casamiento.

Para superar la prueba, los cocineros tuvieron que trabajar en duplas. El objetivo consistió en preparar una torta de tres pisos, y cada pareja tenía que hacer su preparación por separado y al final reunirse para ensamblar las partes.

La pareja formada por Denise Dumas y Tomás Fonzi tomaron la decisión de que su bizcochuelo estaría embebido en distintos tipos de licores. "Vamos por el lado de la torta borracha. Es día de fiesta, a relajar", comentó Denise. Para saber cuál de los licores incluir, la pareja probó un poco de cada uno. "Estamos trabajando, igual. Estamos cocinado", aclaró Fonzi.

Pero al que no le gustó nada la actitud que estaban teniendo fue a Germán Martitegui. El chef corrigió la preparación de la participante y rechazó el ofrecimiento de una copa de champagne. Al ver que Denise y Tomás se reían, Martitegui disparó: "Chicos, me entregan todo el alcohol ahora mismo, están muy mal".

Cuando fue a la mesada del actor, el chef se alarmó por la cantidad de botellas: "De pronto la policía entró al estudio, y de repente hay un control de alcoholemia, ¿qué es esto?", comentó Tomás sorprendido.

Al momento de la devolución, Martitegui no dejó pasar lo ocurrido: "Creo que están alcoholizados. Faltaba media botella de licor de café, media botella de kirsch". Luego, agregó como recomendación: "En la cocina nunca se toma, porque también es un peligro, están con cuchillos, estás con fuego, yo nunca tomé nada en servicio" comentó el jurado.

Por su parte, Santiago del Moro también opinó sobre el tema: "Esto no es joda, no paró de chupar Tomás. ¿No será que cocinaron un poquito borrachos y mezclaron todo? Porque le pusieron todo a la torta", expresó el conductor. "Para emboracharme por lo menos a mí, me faltaban diez casamientos", respondió el actor.