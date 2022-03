La guerra feroz de Juariu y Mery del Cerro en MasterChef por “robarse” platos

Cada vez falta menos para que se defina el ganador o la ganadora de MasterChef Celebrity 3 y los ánimos empiezan a picarse entre los participantes. Y si el domingo fue una jornada a pura emoción para todos, con la renuncia de Paula Pareto al reality, las cosas se pusieron álgidas al otro día.

“Amo estas fotos. Porque representan un poco lo mucho que te quiero y admiro. ¡Qué cosa hermosa haberte conocido, Peque! Gracias por ser tan enorme”, expresó Juariu en su cuenta de Instagram tras ser “salvada” por la judoca, que sorprendió al bajarse del programa para dejar a su compañera en carrera.

Y después de tantas lágrimas, llegó el momento de ponerse firme y de afirmarse para los nuevos desafíos, los últimos y definitorios. Con los nervios de estar más cerca del desenlace, Vicky Braier terminó cruzándose con Mery del Cerro, a quien acusó de… ¡”robaplatos”!

Todo empezó cuando el lunes se les propuso a los participantes del reality de Telefe conquistar al jurado con platos que les recordaran su infancia. Cada uno apeló a la memoria emotiva y empezó a recordar los sabores de las recetas de sus abuelas y madres, con el fin de sensibilizar a los chefs.

Así fue como, súper concentrada en su preparación, Mery del Cerro se despistó y no se percató de que había tomado todos los platos hondos que estaban disponibles en el bazar. Y al encontrarse con este panorama, Juariu no se la dejó pasar.

"Empiezo a buscar platos blancos hondos y no encuentro…", empezó la periodista de espectáculos, y siguió: "¿Mery, te has llevado todos los platos hondos blancos?". "No, Juariu están acá", aseguró la modelo, mostrando su estación de trabajo.

A lo que Vicky comentó, molesta con la actitud de su compañera, se quejó al aire con un picante reclamo: "No sabía que el bazar se fue a la estación de Mery… Cinco platos tiene ahí. Changa, ¡dame uno!”.

"Me tengo que ir porque tengo compromisos. Ustedes saben que soy médica, y antes quisiera pedir permiso porque tendría que abandonar la competencia. Tenía compromisos de trabajo preestablecidos", había dicho la Peque Pareto, al explicar los motivos de su sorpresiva decisión. ¿Quién ganará?