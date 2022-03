Jorge Rial reveló qúe habló en privado con Pallares tras acusarlo de infiel

El cierre de una historia de amor, el final de un matrimonio, desató un tsunami, le abrió la compuerta a un maremoto de secuelas, de versiones y de salpicaduras muy picantes. La separación de Jorge Rial y Romina Pereiro generó un terreno filoso en el que cayeron muchos personajes.

La filtración de la ruptura de la pareja del creador de Intrusos derivó en temas subyacentes, porque el conductor se sintió herido y comenzó a lanzar acusaciones contra amigos y ex compañeros de trabajo. Así tiró una bomba sobre una supuesta infidelidad de Adrián Pallares.

El creador de Intrusos lanzó una amenaza tremenda al aire, una descripción de un comportamiento del periodista de Socios del espectáculo muy sensible, que salpica el desenvolvimiento de su matrimonio, de toda su familia que supo construir con su esposa.

“Yo voy a hablar del nuevo amor de Pallares, que hace tiempo lo tiene y no es nuevo, es clandestino. Hay fotos, videos y chats…cuando te estalle la bomba mañana, vamos a ver”, bramó Jorge en el transcurso de su programa de radio durante los primeros días de estallido de su ruptura con Pereiro.

Adrián minimizó la cuestión, no le dio entidad, pero quedó flotando en la atmósfera ese conflicto, porque llamó la atención el ataque de Rial contra un compañero con el que caminó durante años en Intrusos y al que le cedió la conducción del histórico ciclo.

Finalmente apareció la palabra del ex de Pereiro, que se animó a revelar, incluso, que charló con Pallares de manera privada, que toda pólvora que encendió repercutió en un cruce verbal, en un intercambio picante que protagonizaron recientemente.

En una nota con LAM, Rial describió el tenor de esa conversación: "Hablamos por WhatsApp. Me dijo lo suyo, le dije lo mío y ya está. Yo muestro la correa. Que sepan que hay un perro atrás. Lo que no saben es si es un chihuahua o un doberman. Ya está".

Además, el animador se refirió a su postura actual sobre el tratamiento de su divorcio y sostuvo: "(Pallares y Lussich) son los que menos me molestan. Porque lo hacen por el rating. Hay gente que ayudé de verdad. Con contactos, con sacarlos de quilombos grandes... de esos sí me dolió, porque me parece que no merecía de ellos eso".

Y agregó sobre los conductores de Socios del espectáculo: "Porque esto es parte del juego de la televisión".¿Entonces? No dejó en claro si limaron diferencias, pero sí que se trenzaron en un careo.