Cinthia Fernández contó qué fue lo peor que le hicieron en Gran Hermano Famosos: “Me pusieron…”

La activación de El hotel de los famosos ya generó situaciones particulares, que derivan de la metodología de recluirse durante meses en un espacio y totalmente aislados del mundo exterior. En ese contexto, la cantante Lissa Vera se quebró al aire y se inundó de lágrimas.

La integrante de Bandana no pudo contener las emociones de extrañar a sus dos hijas, Catalina y Delfina, a raíz de la imposibilidad de comunicarse con sus pequeñas. “No puedo ni llamarlas para ver cómo están. No sé si es la edad o qué, me siento una estúpida”.

Esa dificultad de la músico se abordó en Momento D, el ciclo de eltrece que conduce Fabián Doman, donde analizaron el desenvolvimiento de las primeras horas del reality, esa gran apuesta de la señal de Constitución para afrontar la compleja competencia del prime time.

El debate alcanzó un momento decisivo con la aparición de Cinthia Fernández, que se erige en una voz autorizada para desmenuzar este tipo de dinámicas por su participación en Gran Hermano, en la edición famosos que se emitió al aire durante el 2007.

La panelista no dudo en aportar su experiencia y así se animó a relatar una vivencia horrenda que padeció en primera mano en esa casa. Aunque antes exclamó lo que deben evitar los concursantes: “Es algo que no tenés que hacer en los realities. No tenés que llorar y decir que extrañás, porque después te nominan al toque”.

Pampito le recordó un conflicto adverso que sufrió en el interior del reality, así Cinthia se arrojó a describir: “Es larga la historia... me pusieron materia fecal en una pantufla”. Un accionar desagrable y totalmente abusivo.

En la continuidad de ese episodio, Fernández agregó: “Yo no quería que me toquen las pantuflas, me las había regalado mi mamá. Era re chiquita, tenía 16, 17 años”. Y contó su reacción: “Agarré una tijera y salí a cortarle la ropa a Roña Castro, saltó ella a defenderla”.

En esa época la signaron a la morocha de violenta, de ejecutar un comportamiento desmedido y peligroso. Por eso, la ex de Martín Baclini bramó: “Armaron todo un circo como si yo la hubiera querido asesinar”.