Ana Rosenfeld le respondió con furia a Cinthia Fernández por criticarla como angelita: “No tiene la capacidad para…”

El nuevo LAM generó novedades en la pantalla, además del cambio de señal por la configuración distinta del panel, con las incorporaciones de Ana Rosenfeld, Estefi Berardi y Nazarena Vélez. Un staff que provoca elogios y también algunas críticas.

En esa línea, Cinthia Fernández, que pareciera que no puede soltar su salida del programa, se erige en una especie de fuente de consulta directa sobre la performance de las nuevas panelistas y en ese sentido apuntó con dureza contra la abogada.

La morocha lanzó concepciones vehementes contra la letrada, al punto que exclamó sin filtros: “Me torra, me parece que cuando sos angelita te la tenés que jugar, no podés ir a hacer panelista siendo amiga, no podés hacer panelismo del amiguismo, para mí".

Tras mostrar la nota en LAM, Ana se tomó unos segundos para responder con tranquilidad y aceptación de sus particularidades: “Primero que nada, saben todos que yo no soy angelita con experiencia, no tengo la experiencia que tienen mis compañeras, estoy aprendiendo”.

Después apuntó directamente contra Fernández y amplió su pensamiento: “Realmente, después de las cosas que yo viví en mi vida, que ella me atienda o me destroce, literal no me interesa. Es un rubro que desconocía, estoy aprendiendo y me siento muy bien".

Evidentemente, Ana se quedó con algo atragantado, porque luego decidió saltar a su cuenta de Twitter para agregar más sustento a los palos filosos que le prodigó Cinthia, así que armó un posteo muy claro, en el que jugó con la ironía y se metió con la faceta de política de la ex LAM.

De esa manera, Rosenfeld escribió en su perfil digital con total sinceridad y la utilización de la mordacidad: "¡El que se 'torre' escuchando mi opinión es por no le importa saber nada de sus 'derechos' y 'obligaciones'! Pobre el que no tiene la capacidad de entenderlo".

Picante, la letrada continuó con ese fino sarcasmo para poner en duda esa intención de Fernández de sumarse a la Cámara de Diputados y posteó: “¡Mas aún! Si hubiera ganado su postulación como diputada, ahí sí hubiera tenido que acostumbrarse a muchos como yo... O sea se hubiera 'torrado'”.