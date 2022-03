Revés judicial para Florencia Peña en su denuncia contra dos diputados

Este martes, trascendió que Florencia Peña sufrió un revés judicial en su denuncia por violencia de género contra dos diputados nacionales. Su denuncia fue desestimada y uno de los funcionarios acusados fue el encargado de dar las noticias sobre la causa.

La actriz y conductora había apelado a la Justicia tras los dichos sobre ella que expresaron Waldo Wolff y Fernando Iglesias. El primero de ellos fue justamente quien se expresó a través de un video que publicó en su cuenta de Twitter. "Me armaron una causa por un tuit atemporal e impersonal en el que no me refería a ninguna situación en particular haciendo uso de mi libertad de expresión. La señora Florencia Peña se dio por aludida. Su presencia en Olivos se supo un día después de mi tuit. Yo no viajo en el tiempo. A pesar de lo bizarro de la historia, se abrió una causa y solo hubo que tener paciencia, ni más ni menos. Esta es la quinta causa que me arma el kirchnerismo. Las otras cuatro también fueron cerradas. Dicen que lo que no te mata, te hace más fuerte", expresó Wolff sobre la denuncia de Florencia Peña.

El origen de la causa se remonta al momento en que la artista visitó la Quinta de Olivos en plena cuarentena estricta por la pandemia de coronavirus. En ese momento, los mencionados funcionarios emitieron comentarios despectivos sobre Peña por su encuentro con el presidente Alberto Fernández.

"Para mí, la señorita iba a ayudarlo a encontrar la perilla que enciende la economía para poner a la Argentina de pie", había comentado Iglesias. A lo que Wolff agregó: "¿Pero ella de rodillas no?".

En medio de toda esta situación, Florencia Peña hizo un fuerte descargo en su programa Flor de equipo (Telefe), donde explicó que su entrevista con el mandatario tuvo como objetivo encontrarle una solución a la difícil situación de los miles de actores y actrices que quedaron sin trabajo durante la pandemia. "¿Tengo que salir a aclarar que no soy la petera del presidente? Fui a una reunión a las 11:30 de la mañana con permiso, con protocolo, porque para entrar a la Quinta de Olivos tenías que tener un protocolo tremendo. Y tengo que salir a aclarar que no soy el gato del presidente, ¿de verdad?", se había descargado la conductora en aquella oportunidad.

Luego, tras darse a conocer los comentarios en las redes de Fernando Iglesias y Waldo Wolff, Florencia Peña recurrió a la Justicia para denunciarlos por violencia de género. "Por la presente, vengo a promover querella contra los diputados nacionales Fernando Adolfo Iglesias y Walter Ezequiel Wolff (Waldo) en calidad de coautores, en orden al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber cometido graves hechos de violencia psicológica, simbólica, mediática e institucional contra la mujer", decía parte del texto de la denuncia.