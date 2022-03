La polémica frase que le adjudican a Florencia Peña en medio de tensiones con su nuevo canal

Tras su desvinculación de Telefe, Florencia Peña se encuentra en la previa de su desembarco en canal América con un nuevo programa que irá en el prime time nocturno. Sin embargo, según aseguraron este miércoles en Socios del Espectáculo (El Trece), las negociaciones están en medio de una serie de tensiones y le adjudicaron a la actriz una polémica frase sobre su nuevo destino laboral.

Rodrigo Lussich señaló que Florencia Peña y las autoridades de su nuevo canal están debatiendo el formato con el que la artista saldrá al aire próximamente. Pero según señaló el conductor, habría dificultades para llegar a un acuerdo. “Ellos quieren Jimmy Fallon, ella quiere algo más humorístico”, explicó el periodista.

Luego Lussich agregó: “Peña llevó su arte, su histrionismo, su impronta, a ese canal, pero no haciendo lo que fue Los Mammones. Porque es la misma productora, la misma estructura de producción”.

Por su parte, Adrián Pallares apuntó que los formatos son algo que “hay que consensuar”. “Ella es una actriz, humorista, muy buena, pero también, a veces, los sketches son complicados”, advirtió.

Además, Lussich contó que Florencia Peña habría sugerido un nombre para el programa que no convenció a los directivos de América. “Quiere hacer un programa que se llame La put... ama, y el canal quiere otra cosa más compensada entre lo periodístico y lo humorístico y lo histriónico, y hoy por hoy, ella llegó a decir: ¿por qué no me quedé en el otro canal?”, deslizó el conductor sobre la polémica frase que habría deslizado la artista.

Noticias Relacionadas La sorpresa de Florencia Peña por el picante galanteo de un integrante de MasterChef Celebrity

Finalmente, Lussich afirmó que Peña y las autoridades de América están en un intenso tira y afloje, mientras la actriz está de vacaciones. La idea es solucionar este tema ni bien ella retome sus actividades, para así poder salir al aire en la primera quincena de abril.