Revelan "posibles" situaciones de violencia de Gustavo Martínez a Martita y Felipe

Thomas Fort, sobrino de Ricardo Fort, volvió a referirse a las versiones sobre los motivos de su distanciamiento de sus primos Martita y Felipe tras la muerte de quien fuera su tutor, Gustavo Martínez, con quien tuvo una buena relación desde siempre. "Era casi como un tío más", aseguró.

Luego recordó que luego del fallecimiento del empresario, en noviembre de 2013, perdió contacto con Gustavo ya que Eempezó a dedicarse más a los chicos", por los mellizos. Durante la charla que mantuvo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, reconoció que mantuvo "pequeña diferencia, nada grave” con la pareja del empresario.

También reveló que estaba al tanto de la enfermedad que enfrentaba Gustavo, principio de Alzheimer. "Después parece que empezaron a pasar otras cosas, fruto de su enfermedad", agregó y dijo que la sorpresiva reacción de Felipe en sus redes sociales tras la muerte de su tutor tiene que ver con "situaciones que sucedieron que no estaban del todo bien".

"Es un tema delicado. No podría decir nada sin que me explote algún quilombo por algún lado, pero lo voy a decir igual...", adelantó el sobrino de Ricardo. "Esto no es para ensuciar a Gustavo. Todo lo contrario, manteniendo lo buena persona que era, estaba en una situación de desmejora de sus capacidades cognitivas y todo lo que conlleva a eso", agregó.

"Ellos (por los mellizos) querían cuidar la figura de Gustavo, se callaron muchas cosas y eso los convierte en víctimas también, porque siendo menores y sufriendo situaciones posibles de violencia...", aseguró. "Porque, a ver, se suicidó. No es que los chicos cumplieron la mayoría y se desvincularon. Había toda una evolución de cosas que las mantuvieron en hermetismo total poniéndolos en riesgo a ellos".

Luego, disparó: "Todo ese famoso entorno que refiere Felipe que son tan espectaculares realmente no son tan espectaculares", en relación a su niñera Marisa López, su tío Eduardo Fort y su abogado César Carozza.

Al principio no entendió el posteo de su primo, pero luego recapacitó: "Con el correr de los días me fui enterando de cosas y dije ‘ah, bueno’. Traté de que cada cosa esté en su lugar, de no condenar a Gustavo porque era un buen tipo realmente”. Y agregó: “No estoy en contra de mis primos porque ellos son víctimas"