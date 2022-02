El denigrante comentario del sobrino de Gustavo Martínez contra Felipe Fort

Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort, murió en la madrugada del miércoles al caer desde el piso 21 del edificio donde vivía en el barrio de Belgrano. Martínez era el tutor legal de Martita y Felipe Fort, los hijos del empresario, quienes cumplirán 18 años el próximo 25 de febrero.

Tras las repercusiones de la trágica noticia, Felipe se expresó en sus redes sociales con un lapidario mensaje contra Martínez. "Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá los recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron", expresó en su cuenta de Instagram.

Luego, agregó: "Si, brazos cerrados. Una persona que no pudo terminar de "cuidarnos", faltando 10 días para que cumplamos 18. ¿Tienen a Gustavo como una buena persona, después de lo que hizo, mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento?".

Horas más tarde, Felipe leyó algunos de los comentarios que recibió y decidió compartir uno de los mensajes privados. "Y vos no tenés idea de lo que es la depresión", le recriminó un seguidor. A lo que el joven contestó: "Pero sí tengo idea de algunos de los cuantos ataques de furia que tuvo Gustavo".

Ante las repercusiones que se generaron por los comentarios, Pablo, uno de los sobrinos de Martínez, salió a cuestionarlo en las redes sociales. "No tenés respeto ni por los muertos", escribió indignado.

Ese mismo día, dio una entrevista en Es por ahí (América), donde agregó: "Me duelen mucho las cosas que se están diciendo porque no son así. Mi tío era una gran persona y se están diciendo muchas cosas de parte de Felipe y la verdad es que es una falta de respeto. Yo lo vivo así porque se acaba de morir mi tío".

"Es un horror. Falleció hoy mi tío, se tiró de un piso 21 y este pibe sale a decir cualquier cosa. No tenés respeto. Sos un pibe de 17 años, sos un pibe casi adulto", sostuvo.

Ahora, Pablo no dudó en volver a apuntar contra los mellizos. Durante una entrevista con Mitre Live, el sobrino de Martínez disparó: "Me da asco lo que dijo Felipe Fort, mi tío los amo siempre".