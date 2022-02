Felipe Fort reveló más detalles de la interna familiar: "Gustavo tuvo unos cuantos..."

Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort, murió en la madrugada del miércoles al caer desde el piso 21 del edificio donde vivía en el barrio de Belgrano. Martínez era el tutor legal de Martita y Felipe Fort, los hijos del empresario, quienes cumplirán 18 años el próximo 25 de febrero.

Tras las repercusiones de la trágica noticia, Felipe se expresó en sus redes sociales con un lapidario mensaje contra Martínez. "Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá los recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron", expresó en su cuenta de Instagram.

Luego, agregó: "Si, brazos cerrados. Una persona que no pudo terminar de "cuidarnos", faltando 10 días para que cumplamos 18. ¿Tienen a Gustavo como una buena persona, después de lo que hizo, mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento?".

Tras eliminar las publicaciones, el joven compartió un video donde aclaró que los mensajes habían sido publicados por él, negando un hackeo de su cuenta. "Sí, gente, yo subí unas historias. No me hackearon la cuenta. Fui yo, es lo que opino, esta situación...17 años tengo, piensen eso. Borré las historias porque...hay gente que piensa que me hackearon la cuenta cuando no es así, hay gente que opina lo contrario, cuando no tienen idea de mi vida los últimos siete años, no tienen idea de lo que pasó tampoco. No opinen, solo no opinen", finalizó.

Luego de postear el video, que también eliminó horas más tarde, Felipe leyó algunos de los comentarios que recibió y decidió compartir uno de los mensajes privados. "Y vos no tenés idea de lo que es la depresión", le recriminó un seguidor. A lo que Felipe contestó: "Pero sí tengo idea de algunos de los cuantos ataques de furia que tuvo Gustavo".

Luego de la serie de mensajes que publicó, Felipe borró todo y dejó uno solo. "No saben nada. Apago el celu" y no volvió a expresarse en las redes sociales. Además, eliminó todas las fotos que había posteado en su feed y no dejó vació de imágenes su perfil.