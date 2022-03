Marcela Tauro contó cómo fue el accidente de su exmarido, internado en terapia intensiva

Marcela Tauro atraviesa un momento muy delicado, donde la angustia se presentó en su cotidianidad y la sumió en un trance complejo, lleno de dolor. El domingo, su exmarido, y padre de su hijo, sufrió un accidente brutal mientras manejaba su moto.

José María Álvarez se cayó de su vehículo y golpeó con fuerza contra el cordón, con un grado de gravedad tal que continúa internado en terapia intensiva del Hospital Municipal de Trauma y Emergencias Dr. Federico Abete, de la localidad de Pablo Nogués.

La panelista atendió rápidamente el llamado de los familiares, salió raudamente a acercarse al nosocomio y acompañó todo el proceso, al punto que se ausentó de sus trabajos durante el lunes para generar una disponibilidad absoluta para estar cerca de Álvarez.

En las últimas horas, Marcela decidió contar todo lo que aconteció y con un tono de mesura y de reflexión se lanzó a narrar el choque de su exmarido. “Se cayó de la moto y dio todo el cuerpo con el cordón, lo que le estalló el bazo”, sostuvo.

En cuanto a la actualidad del estado de José María, Tauro describió: “Está estable, pero en un principio el panorama era aterrador. Por suerte, y yo siempre digo que tengan fe, está evolucionando bien”.

A la hora de detallar lo que sucedió en la intervención quirúrgica de urgencia a la que sometieron al padre de su hijo, la panelista de Intrusos aseveró: “Gracias a Dios, la soportó. Le sacaron el bazo, porque estaba comprometido, y le suturaron una arteria”.

El accidente se produjo el domingo, en la Panamericana, durante la tarde, por eso la periodista narró cómo se enteró: “Justo el domingo Juan Cruz había invitado amigos a ver el superclásico, cuando me avisan era durante el partido, no sabia qué hacer, si avisarle o no. Así que decidí ir sola con mi hermana al hospital”.

Juan Cruz transita por los 15 años, por lo que es una situación sensible. En ese sentido, Tauro describió cómo lo sobrelleva el adolescente: “Creo que está cayendo recién hoy. Cuando volví (del hospital) rezamos un rosario y le prendimos una vela a la virgen. No lloraba. Hoy lo veo con más fe, pero como que le está cayendo la ficha. Dejo que él decida si quiere ver al papá en terapia”.