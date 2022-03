Marcela Tauro desconoció la actitud de Jorge Rial: "Le aguantamos un montón..."

Desde que Marcela Tauro abandonó Intrusos, la relación entre ella y Jorge Rial fue de mal en peor. Recientemente, un comentario de ella reavivó su pelea. Todo pasó cuando la panelista sacó a la luz la discusión que el conductor de TV mantuvo con la Negra Vernaci en los pasillos de Radio 10.

Rial fue durísimo con Tauro y manifestó que elle era "una persona con graves problemas de dicción y una pelea pelea perdida con la lengua española".

Jorge Rial

En diálogo con LAM, la periodista reflexionó sobre la actitud de su colega. "Él sintió que no tuve códigos porque conté eso [la pelea con Vernaci]. A mí la información me llegó en la mano pero tal vez pude haberla derivado a un compañero. Igual yo conté la discusión, nada más, no emití ninguna opinión", comenzó diciendo.

Y sumó: "Me afectó lo que dijo porque yo estaba en la radio, vi los portales y me llamó la atención porque el año pasado me llamó para salir en su programa de radio por un embarazo…Entonces qué pasó en estos meses que ni lo vi para que reaccione así. Igual cuando yo cuento lo de Vernaci él ya había puesto el tweet sobre mí. No sé qué pasó".

Marcela Tauro y Jorge Rial

Finalmente, expresó: "Lo mismo con la actitud que tuvo con Calabró, porque no fuimos malas compañeras con él, al contrario, la verdad es que siempre le aguantamos un montón de cosas, como él a nosotras. Familiares me refiero, él ha estado en el nacimiento de mi hijo, momentos buenos y duros. Por eso, que salga así a pegar, la verdad no entiendo".