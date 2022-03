Así es la lujosa vida de Juan Darthés en Brasil

Luego que se anulara en febrero el avanzado juicio que llevaba adelante la justicia brasileña contra Juan Darthés por el delito de abuso sexual contra Thelma Fardín, el actor continuó con su vida lejos de los medios de comunicación. Viviendo en Brasil desde que fue denunciado por la actriz, Darthés pasa sus días en un lujoso departamento que compró apenas llegó al vecino país.

Fue Ángel de Brito quien contó detalles en LAM de cómo vive el actor en la actualidad. Así, revelaron que vive cómodamente junto a su mujer y sus dos hijos en dos lujosas propiedades.

Según informaron en el programa de chimentos, con la venta de sus bienes en Argentina Darthés compró un departamento en una de las zonas más caras de Río de Janeiro, y otro en San Pablo. "El de la capital carioca posee una gran terraza con una hermosa vista al mar", aseguraron. "La torre tiene seguridad las 24 horas, así como también varios y costosos amenities, con un valor que rondaría los 2 millones de dólares", agregaron.

En estos momentos el actor no está trabajando y explicaron que se mantiene con un perfil muy bajo por miedo que lo reconozcan y lo increpe. "Yo estuve a disposición de la Justicia desde el principio e incluso quise ir a Nicaragua, donde dicen que ocurrió todo pero no me daban las garantías para preservar mi vida", había declarado hace algún tiempo a un medio de Brasil.