La guerra que se viene entre Viviana Canosa y Jorge Rial ya tiene fecha y será una bomba total

Al despuntar el año, los canales empiezan a tantear a la audiencia con los primeros cambios, pero es para marzo/abril cuando la grilla televisiva se pone realmente caliente. Y lo que se anticipa, para el corto plazo, es enfrentar feo a dos de los conductores más polémicos de los medios: Viviana Canosa y de Jorge Rial.

Ella, que levanta el rating de la noche de A24 con Viviana con vos (que a pesar de ser un programa con un nombre que parece sereno, es una plataforma en la que la conductora reparte odio a diestra y siniestra) estaría a punto de aceptar una propuesta de América más que picante.

¿Qué le ofrecieron a Vivi, que en unas semanas se puso a una lista de famosos en su contra, al calor de sus dichos reaccionarios? Pues nada menos que ocupar la franja horaria de la noche del fin de semana, un espacio que hoy cubre Flor de la V con su late night show, que estaría próximo a terminar, dada su agenda sobrecargada desde que conduce Intrusos.

La noticia la dio Karina Iavícoli, en Socios del Espectáculo. Según ella, avanzan las conversaciones con las autoridades del canal de Palermo para que la Canosa arranque, para mayo, con un nuevo ciclo que competiría directamente con el de Rial, Sobredosis de TV, por C5N.

“Le mando un beso a Vivi. Todo el mundo habla de ella; tan bien le va, aunque a algunos les gustaría que le vaya mal”, arrancó la panelista del ciclo de El Trece. "América está tan contento con el programa que ella tiene en el cable, con su performance, que ya le propuso que tenga un programa más los sábados a la noche en el canal", siguió.

El tema es que Canosa no sólo ocuparía el mismo horario que su ex compañero de cuando se dedicaba a los chimentos, sino que su programa sería básicamente del mismo formato del ciclo que tan bien conducían Elisabeth Vernaci y Juan Di Natale hasta que la emisora decidió reemplazarlos por el ex Intrusos, que viene de una escandalosa separación.

El nuevo programa de la conductora será un ciclo de archivos, igualito al de Jorge, y América ya está armando un piloto para ver cómo funciona. Además, al parecer, hasta que Viviana arranque con la nueva apuesta, Guido Záffora presentará un ciclo de películas, para ocupar la franja que Flor dejaría vacante. Se va a picar...