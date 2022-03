Ángel de Brito redobló la apuesta de la amenza de Viviana Canosa: "No tengo problema con..."

Hace algunos días, Viviana Canosa amenazó con llevar a la Justicia a Ángel de Brito, por considerar que su colega la hostiga sistemáticamente desde su programa, LAM (América). El conductor no se quedó callado y redobló la apuesta con una contundente respuesta.

Recordemos que Canosa había dicho: “Hay una especie de campaña y cualquier pelot... habla de mí. Me voy a ocupar de todos. Les voy a mandar carta documento para que la corten. Yo les doy rating, pero soy una persona que tiene familia y ustedes me agotaron, porque son una manga de cag... que responden a los kirchneristas. Ustedes me pegan todo el tiempo debajo del cinturón. Yo nunca los cagué. Les presté plata. Tienen poca memoria”.

A su vez, Viviana Canosa aludió a la intimidad de Ángel de Brito con una picante chicana. “De Brito, te conozco de chiquitito. Y no hablo solo de la sexualidad, porque en ese tema no me voy a meter. Con el tema sexual no me voy a meter porque es caer muy bajo y no voy a pegar debajo del cinturón. Pero ustedes me pegan todo el tiempo”, alertó.

De Brito se tomó unos segundos en LAM para responderle a Canosa luego de haber lanzado un descargo a través de Twitter. “Ayer Viviana Canosa se refirió a mí y voy a ser breve, no voy a entrar en una guerra con Viviana porque no la tengo y como habrán visto todos los días, yo defendí su libertad de expresión, más allá de pensar distinto”, remarcó el conductor.

Luego, Ángel de Brito agregó incisivo: “Le aclaro a ella y a todos que no tengo problemas con mi sexualidad, que no estoy adentro de ningún ropero, que esos argumentos atrasan y siguen ocurriendo permanentemente. Dijo que vamos a ir a la Justicia, bueno ahí nos veremos Viviana. Y sino estamos acá, a unos metros (en referencia a que comparten el mismo canal). Nos podemos ver cuando quieras”.

Poco más tarde, el conductor de LAM se encargó de difundir ese segmento a través de Twitter, sumando un emoji de arcoíris, para así completar la respuesta a su colega.