La durísima confesión de Vero Lozano en la vuelta a su programa tras su accidente: “El mundo de la discapacidad es…”

Hoy por hoy, Verónica Lozano está agradecida de la vida porque, en febrero, protagonizó una pesadilla que terminó en un “milagro”. Así lo definió ella, al hablar del accidente que sufrió en Aspen, Colorado, cuando falló el sistema de seguridad de la aerosilla en la que viajaba y debió dejarse caer desde siete metros de altura.

Vero se quebró los dos tobillos y, a los pocos días, fue sometida a una delicada operación en los Estados Unidos. Con la ciencia a su favor, los mejores médicos de su lado y una increíble fuerza de voluntad, Lozano empezó día a día a mostrar sus mejoras y avances.

Primero, la mamá de Antonia compartió en su cuenta de Instagram cómo se calzaba las zapatillas; luego, mostró cómo le quedaron los pies cómo ejercita diariamente, para fortalecer sus músculos y volver a poner a ponerse en pie, cuando sea el momento, ya que deberá aprender a caminar desde cero.

Y ayer, llegó lo más esperado por ella y sus compañeros de Cortá por Lozano: su vuelta a los estudios de Telefe. Una ocasión muy especial en la que la animadora se expresó muy conmovida por esta nueva oportunidad que le dio el destino.

“Estoy muy contenta, la verdad es que los amo mucho y tenía muchísimas ganas de volver… ¡Los extrañé mucho! Recibí el amor de todos y de todas, los que están en su casa también… ¡Y eso ayuda un montón!”, arrancó Lozano, feliz, desde su cómodo sillón acondicionado, con zapatillas pero con todo el glamour, como siempre.

Emocionada con las muestras de afecto que recibió, Vero también habló de cómo transita esta nueva etapa, desconocida hasta ahora para ella, la de las personas que tienen necesidades diferentes. “Pusieron cosas muy lindas mientras yo bajaba del auto con la sillita, porque el mundo de la discapacidad es un mundo nuevo para mí, que lo estoy descubriendo y que abrazo a todos y a todas también…”, dijo.

Y agregó, consciente de lo mucho que la están cuidando quienes la quieren, tanto sus afectos cercanos como quienes no la conocen personalmente: “Es sorprendente el amor de los que me dicen ‘¡No hagas esto o lo otro!’. Y vos, Paula (Chaves), que sos un encanto, que lo que has remado… ¡eran dos semanas!”.

“Y ahora descubrí una gran amiga… ¡chusmeamos de todo!”, le dijo a la ex Súper M, que siempre al pie del cañón, al igual que Zaira Nara, para cubrir a la conductora en su ciclo del canal de las pelotas que le dio la bienvenida, una vez más.