El llanto menos pensando: Germán Martitegui se quebró al hablar de su mamá

Germán Martitegui a veces parece que es “humano”. Y eso ocurrió este lunes 21 de marzo, en la pantalla de Telefe. Allí, en una noche caliente para la tele argentina, en Masterchef, el jurado del programa más exitoso que hay en pantalla tuvo que hablar de su mamá y se quebró.

"Esa es Ana", comenzó Germán señalando la imagen de su madre, que se encontraba a su costado en el decorado del show. "Es Germán con pelito largo", comentó siempre divertido, Santiago Del Moro. "Nada, es una luchadora. Una mujer que se divorció en los ´70, que era muy difícil criar un hijo sola", reveló el chef.

Mientras relataba, los famosos se emocionaron y se limpiaban las lagrimas al ver al miembro del jurado mostrarse tan movilizado y sensible. "Trabajaba mucho, me cocinaba los domingos, los fines de semana…" Allí se produjo un silencio total, y Martitegui no pudo evitar lagrimear.

"Agradezco la libertad con la que me educaron y la libertad que tuve toda mi vida", agregó el chef, totalmente agradecido con todo lo que vivió junto a su madre. Y contó que el plato típico de su mamá eran los “ñoquis”.

"Es emocionante escucharlos hablar de sus madres", comentó Malena Guinzburg, en el backstage. "Hasta Martitegui está emocionado", dijo sorprendida de ver al chef en ese estado.

Germán dio más datos de su infancia, y el factor que lo llevó a ser padre: “Mamá trabajó, me crió, me alimentó, me educó. Todo mientras afrontaba miles de miradas y prejuicios horribles. Entre tanto, trató de tener una vida como mujer. Hasta mantenerse medianamente linda y atractiva debe haber sido difícil, pero un tanto obligatorio”.

“Como muchas mujeres separadas de esa generación, fueron bisagras entre el mundo viejo y este nuevo que se está construyendo. Fue el tipo de mamá que sembró la semilla de lo que está pasando ahora”, aportó Germán.

“Muchas mujeres, como ella, juzgadas e incomprendidas, han luchado por lugares, por respeto e igualdades, sin saber que lo hacían. Ella fue muy incomprendida, incluso por mí. Yo iba a un colegio con doble escolaridad, mi vieja trabajaba todo el día. La veía poco y obviamente le hacía el reclamo de atención que cualquier chico haría”, terminó.