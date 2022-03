Rating: cuánto midió la última gala de eliminación de MasterChef Celebrity

Cada vez queda menos para conocer al gran ganador de MasterChef Celebrity. Los fanáticos del reality culinario están expectantes por saber quién será el próximo participante que se consagre al igual que ya lo hizo Claudia Villafañe, en la primera temporada, y Gastón Dalmau en la segunda entrega. Todo indica que la gran final será en abril.

Son pocos los que quedan en carrera en el ciclo de Telefe y la última que se despidió de las hornallas más famosas de la televisión argentina fue La Peque Pareto. Luego de un difícil desafío, que consistió en preparar platos basados en pulpo y frutos del mar, la judoca se sinceró frente al exigente jurado y realizó un pedido puntual.

"Me tengo que ir porque tengo compromisos. Ustedes saben que soy médica, y antes quisiera pedir permiso porque tendría que abandonar la competencia. Tenía compromisos de trabajo preestablecidos", expresó.

Y reconoció: "En la vida hay que tomar decisiones y hoy en día creo que corresponde que le dé la atención que necesita mi trabajo. Entre cumplir y cumplir al cien por cien, no me deja dormir bien".

La Peque Pareto, la última eliminada de MasterChef Celebrity

La Peque salvó a Juariu de que quedará, nuevamente, fuera del certamen y la influencer se mostró muy agradecida. "Estoy asimilando que me voy y de repente la Peque me deja su lugar. Ahora yo me quedo con la angustia de que se va la Peque, que me deja su lugar a mí, que me había ido. Voy a hacer lo que mejor pueda de ahora en más por la Peque", señaló Vicky Braier.

¿Y qué pasó con la audiencia? En una de las últimas galas de eliminación del ciclo de Telefe, el canal tuvo su pico con 16,6 puntos de rating.