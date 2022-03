Acostumbrado a mostrar la otra cara que nadie conoce de las figuras más famosas, Luis Ventura se sumergió este fin de semana en el "Lado B de la Cumbia". Así es como sacó a la luz diversos datos de este género musical y como era de esperar, habló de uno de los mayores representantes de la movida tropical: Rodrigo Bueno, más conocido como El Potro.

El cantante falleció el 24 de junio de 2000 cuando, de regreso a Buenos Aires, perdió el control de su camioneta y se estrelló contra una barrera. El cantante salió disparado de su vehículo y su muerte fue instantánea.

Esto dijo el representante de El Potro Rodrigo sobre las adicciones del cantante

Quien estuvo en Secretos Verdaderos, el ciclo que conduce Ventura en América TV, fue Pepe Gonzalo, su representante. El hombre recordó al intérprete y reveló al aire, entre otras cosas, las adicciones que tenía el músico. "Se pegaba un saque y se ponía ingobernable. Pero no era que me zamarreaba o que yo lo zamarreaba a él. Yo a Rodrigo le decía una sola cosa: ‘Nene, no jodás’", contó.

"Agarraba en mi escritorio el number one, armaba la línea y tomaba. Sacaban la lapicera. Me decían ‘toma, José’ y yo no, aunque nadie me lo crea. Jamás probé ni un porro, ni merca. Jamás", detalló.

Y sobre el día del accidente fatal, recordó: "Llegué, vi la camioneta de él cruzada arriba del guardrail, pero Dios me hizo frenar al lado de Rodrigo sin ver nada. La ambulancia de la autopista no llegó nunca y él ya estaba helado, hacía mucho frío esa noche".

"Le había desaparecido el reloj, le habían desaparecido las cadenas, le habían desaparecido todas esas cosas. Eso pasó ahí y son las cosas que me había guardado, pero hoy lo digo porque ya está, el que lo tenga que le sirva para algo, para comprar remedios", sumó.