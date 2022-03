El contundente descargo de Estelita Muñoz por los dichos de su ex, Luis Ventura

Si hay una panelista que conoce bien de cerca a Jorge Rial es Estelita Muñoz, la ex de Luis Ventura. Es que durante su matrimonio con el conductor de Secretos verdaderos, la mujer compartió varios encuentros con el periodista y, en muchos de ellos, no la pasó para nada bien por el trato que recibió.

En las últimas semanas, debido a que Rial se encuentra en el centro de la polémica por su separación con Romina Pereiro y otros conflictos mediáticos, Estelita ha sacado a la luz diversos y polémicos datos sobre él y su pasado.

Luis Ventura

Por este tema, el cronista del programa de Ángel De Brito fue a buscar a Ventura para saber qué opinaba de los dichos de su ex esposa. "Este no es un partido mío, es un mano a mano, que se arreglen ellos. No me quiero meter. Me toca lo que dicen porque se tocan temas sensibles, pero en su momento yo ya lo que tenía que hablar con ella lo hice y también con él", señaló el comunicador.

"Acá se ve una situación y no el derrotero que llevó a ella. Yo a Rial lo conozco hace cuarenta años y a ella también. No cambio mi visión por tres o cuatro años equivocados", continuó.

Luis Ventura y Jorge Rial

Al oír esto, Estelita realizó un contundente descargo delante de las cámaras de Crónica TV. "Ahora dicen ‘Ventura te soltó la mano’ ¡No tiene por qué tomármela! Porque yo sé caminar sola. A mí no me tiene que llevar de la mano Ventura. Yo camino, corro, ando sin que nadie me tome de la mano. Yo tengo mi vida, yo soy yo: una mujer nuevamente feliz, completa, alegre, amiga de sus amigas, compañera y madre de sus hijos", expresó.

Y sumó: "¿Que Ventura no me sale a defender? ¿Defender de qué? ¿Del ogro este? ¿Qué defensa puede hacer de una persona que lo único que sabe es atacar y denigrar a la mujer? Igual lo que dice Rial me entra por acá y me salé por acá".