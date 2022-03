Embarazada de 27 semanas, Isabel Macedo confirmó el sexo del baby que espera

Hace unas semanas atrás, Juan Manuel Urtubey anunció que esperaba otro hijo con Isabel Macedo, pero ella no dijo nada sobre el tema ante los medios. Luego, días después, la actriz decidió compartir en su cuenta de Instagram un video donde muestra su linda pancita en crecimiento y donde también confirmó la noticia que su marido ya había dado.

En ese momento, no se sabía nada más del embarazo, solo que transitaba el cuarto mes. Según Infobae, el bebé sería varón y así, sería el primer nene para Isabel y el ex gobernador de Salta (tiene a Isabelita ya). Pero al parecer la fuente “vendió pescado podrido” porque hace unas horas Macedo reveló que espera a su segunda nena.

Mediante una encuesta de Instagram, Isabel Macedo le consultó a sus seguidores cuál creían que sería el sexo del bebé que llevaba en su pancita. La gran mayoría votó “varón” (más del 80 por ciento), pero al final del día ella reveló lo que era un secreto.

Para dar la respuesta correcta, Isabel decidió tomar un screen del resultado de la encuesta y marcar con un circulo rosa la opción de "nena". Para dejar más en claro que las cosas, decidió dibujar múltiples corazones en la foto de color rosa.

“Con este color no les quiero dar ningún mensaje subliminal, ni nada. Me parece que ya está para decirlo. Hice de todo. No saben la cantidad de cosas que hice. Estoy tan feliz. Bueno ya está, ya se los digo. ¿Les digo? O tal vez sí, capaz que sí elegí, entre todos los sweaters que tenía, este rosa para darles la noticia”, sumó la ex de Facundo Arana (su pareja terminó de mala manera).

Ahora, ya en la semana 27, Isabel mostró el avance en la gestación del pequeñín y, mediante un video, la actriz detectó que el bebé se movía y lo filmó. Con toda la emoción a flor de piel, Macedo grabó los movimientos que se producen en su pancita y escribió en su posteo: "Así estamos hoy".

Los comentarios de amor de sus amigos y colegas no tardaron en llegar. Georgina Barbarossa le escribió: “Abrazo enorme que alcance hasta que nos veamos”. Y Vero Lozano, en plena recuperación, le puso unos corazoncitos de pura emoción y alegría por esta etapa tan espléndida y movilizante que atraviesa.