Viralizan un insólito video de Luis Ventura cambiándose los pantalones en plena calle

En estos días, en las redes sociales circuló un insólito video de Luis Ventura cambiándose los pantalones en plena calle, en las afueras de canal América.

Las imágenes fueron captadas por un usuario de Twitter cuyo alias es @Dcevampiro, y luego fueron divulgadas por la cuenta de Instagram @elcazadorok.

En el video, se puede ver cómo Luis Ventura se desviste en la calle, apenas cubierto por su auto. El panelista que inicalmente aparece con un look de entrecasa en pantalones cortos, se pone el traje con el que algunas veces ha sido visto en A la tarde (América).

Rápidamente, los internautas compartieron todo tipo de comentarios por el accionar de Ventura. "¿Qué hace este señor? Además pisa la calle y se calza los zapatos sin medias, un asqueroso por donde lo mires"; "¿Qué le pasa? ¡Usa zapatos sin medias! Las patas más hediondas que un zorrino"; "Ay, se clavó el zapatuli y no se limpio los pies muero", El olor a pata y calzón sucio traspasa la pantalla", fueron algunos de los mensajes de los usuarios.

Recentemente, durante una entrevista con Catalina Dlugi en el ciclo radial Agarrate Catalina (La Once Diez/ Radio de la Ciudad), Luis Ventura aseguró sobre la escandalosa ruptura de Jorge Rial: "Hay que ver si la nueva gente que está a su lado lo cuida. Jorge es muy especial, si no lo sabes leer, entender y retarlo y decirle 'esto está mal'… y ahora no está Parodi, no está Ventura, ahora está solo. Ahora no está esa gente, no podes decir la barbaridad que dijiste de Pallares, esas cosas deben tenerse en cuenta".

Finalmente, en esa entrevista Ventura disparó sobre su colega: "Con el Rial protegido y abrigado, habían cosas muy graves que no salían a la luz. A mí no me cuidó porque no me quería más al lado... Cuando uno entiende el juego y no se vulneran los códigos está bien. Cuando a vos te favorecen los quebrás, cuando a vos te perjudican te quejás... Cuando hablamos de código, el código lo tenés que aplicar en tu vida, como una ley de vida si estás reclamándolo".