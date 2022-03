La gravísima denuncia contra la mamá y el padrastro de la China Suárez: "Me rompiste la..."

La vida de la China Suárez no tiene tranquilidad. Aunque se haya mudado a un barrio cerrado en el medio de la nada (queda a 70 kilómetros de Buenos Aires) y esté rodeada de caballos y árboles, la actriz siempre cae en medio de peleas y líos en los programas de televisión.

Esta vez, ¡no es su culpa! Lo que es un milagro, claro… Su padrastro y su mamá fueron denunciados por un vecino que informó en LAM que la pareja realiza fiestas a toda hora, y cuando se fue a quejar lo corrieron a los escupitajos y con un palo de golf, de donde salió bastante lastimado.

Sí, ¡la China Suárez envuelta otra vez en una polémica! ¡Pero esta vez gracias a su madre! Hasta ahora, la actriz siempre se muestra muy compinche con Marcela Riveiro, la mujer que le dio la vida, quien la acompaña en cada viaje y cuida a los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré. Pero esta vez tiene ganas de salir corriendo, parece.

Hace un tiempo un nuevo escándalo se desató entre Benjamín Vicuña, su madre, la China Suárez y su mamá. Resulta que Isabel Luco Morande quiere que la casa de Pilar que compraron días antes de la separación quede en manos del chileno; sin embargo, la actriz se niega a ceder. Aunque en más de una ocasión él dijo que si madre no se mete, todo parece ser “picante”.

Como si fuera poco, la madre de la China no se metió de manera directa, pero no negó que todo lo que se dice sea falso. Cuando en Socios del Espectáculo le consultaron acerca del tema, la mujer dijo: “No voy a opinar, perdón. Yo no me meto en esas cosas”.

La madre de la China nunca se mostró muy simpatizante de la farándula, pero siempre acompañó a su hija. De hecho, en el escándalo con Wanda e Icardi fue ella quien no se despegó un segundo de su lado y estuvo con la actriz durante su estadía en España.

Ahora bien: en LAM, en la noche del viernes 18, revelaron que un vecino denunció a la madre de la China y al padrastro: “La madre de China Suárez en un quilombito. Acusada de ruidos molestos, música alta y fiestas hasta altas horas de la noche”, titularon. Fue su vecino Jonatan Alonso Elias quien los acusó. ¡Y de qué manera!

“Jonatan Alonso Elias denuncia al padrastro y a la madre de la China Suárez por violencia con un palo de golf. Hacían fiestas clandestinas en plena pandemia”, agregaron. Y el vecino contó: “Siempre que pasaba y los veía me escupían. Hacían orgias y fiestas por covid en plena pandemia”.

Habrá que ver que opina la China y su familia ante tamaña denuncia. Así es la vida: de escándalo en escándalo… ¿No?