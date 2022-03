Estelita Muñoz, ex de Luis Ventura, habló de la envidia de Jorge Rial

Mucho se está hablando sobre la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro en los medios y hay quienes no le tienen piedad al comunicador. Es que, en el pasado, él ha actuado del mismo modo con la ruptura de otros mediáticos. Debido al gran revuelo, el conductor de Sobredosis de TV pidió "clemencia" por las hijas de la nutricionista que no están acostumbradas a semejantes repercusiones.

Estelita Muñoz, ex de Luis Ventura, es una de las panelistas que más lo conoce debido a que durante su matrimonio compartió mucho con él. La mujer se caracteriza por no guardarse nada y no tiene problemas en expresar lo que piensa delante de las cámaras de Crónica TV.

Jorge Rial y Romina Pereiro

En las últimas semanas, ha sacado a la luz diversa información sobre el ex Intruso y ahora, una vez más, brindó datos sobre el pasado del periodista en El Run Run del Espectáculo. "Rial era como era tu dueño, en todo sentido, si a una persona que trabajaba con él la llamaban para hacer la tapa de una revista, él le decía ‘No tenés que ir’. Pero si ibas, a esa revista la defenestraba. Ahora, si lo llamaban a él, iba", señaló.

"También si la gente que trabajaba con él, tenía la oportunidad de hacer otra cosa, los sonaba. Cuando Ricardo Fort lo contrató a Ventura para hacer teatro ¡Toda esa temporada Rial hizo pelota a la obra! Todo porque Luis había ido. Toda la vida fue así, chicos", continuó.

Jorge Rial y Luis Ventura

Y sobre la actitud que tenía con el conductor de Secretos Verdaderos, contó: "¡Toda la vida le cagó los Martín Fierro! Y más desde que Luis es presidente y todo porque no estaba nominado. Él es muy envidioso, envidia la familia".