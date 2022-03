Estefi Berardi marcó postura y cuestionó a Santiago Maratea en vivo

Cada vez que Santiago Maratea da señales de vida en las redes sociales genera un gran revuelo. Sus campañas solidarias dan mucho de qué hablar y no hay quien no opine sobre ellas. Ahora, quien marcó postura y cuestionó el accionar del joven influencer fue Estefi Berardi en el programa que conduce Carmen Barbieri en la pantalla chica.

Todo comenzó cuando, al aire, analizaron un clip que compartió él donde contó que fue llamado por la embajada de Ucrania en Argentina para solicitarle ayuda para los refugiados por la guerra con Rusia.

"Me parece mal que sus negocios dependan de la necesidad de otro", señaló la panelista y sumó: "Siempre hay necesidades. Veo mal hacer un negocio de la necesidad de la gente. Eso está pésimo. Eso está mal. Yo no puedo vivir por tu necesidad. Yo no lo estoy repudiando, pero estoy marcando una postura".

Pampito, no se mostró de acuerdo con los dichos de su compañera y le consultó: "Él antes de las colectas también vivía de las redes sociales eso no me parece mal ¿y los políticos que hacen?".

Estefi Berardi

Antes de que Barbieri diera por finalizado el tema, Berardi agregó: "Es diferente los políticos trabajan, cumplen un horario, abarcan un montón de temas".