Dante Ortega, el hijo de Guillermina Valdés, hizo una sorprendente confesión sobre su vida íntima: “No me fijo en…”

Dante Ortega, hijo de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, habló de su vida a los 21 años recién cumplidos, de su trabajo como modelo, de su afición por la música y de cómo vive la sexualidad.



“Nací en un año de lío total, muy crítico para la Argentina. Por eso, viendo cómo somos nosotros, siento que venimos a cambiar las cosas. Esta generación llegó con una mente distinta, más abierta al mundo y sin ganas de peleas”, comentó en entrevista con el diario La Nación.



“Hoy se puede hablar de casi todo con los padres. Eso está buenísimo. Por suerte se van cayendo prejuicios. Y tampoco el tema de la sexualidad es un tabú, sino todo lo contrario. Yo pude hablarlo apenas terminó el colegio, en 2018”, agregó el nieto de Palito Ortega y Evangelina Salazar.







Sobre este mismo eje, Dante profundizó: “Creo que lo artístico es una entrada a la libertad y en casa reina un montón el poder hablar. Con mis hermanas somos muy abiertos y no nos fijamos en el género a la hora de enamorarnos. Es algo muy de esta generación, en la que no existen las etiquetas. Nosotros nos fijamos en las personas”.



Dante también habló de su madre, de quien dijo que es “super sensible y tiene una historia de vida admirable”. Además, añadió: “Primero aprendió a ser mamá siendo muy chica. Es del interior, hija de un veterinario que debía hacer magia para llegar a fin de mes. Después sufrió mucho cuando él falleció”.



Con respecto a la experiencia de vida de Guillermina, Dante explicó que, gracias a eso, le da consejos distintos. “Siempre me dijo que debo independizarme. Me recuerda sus primeros tiempos remándola sola en la ciudad. Su mini departamento y esas cosas. Me conecta con lo esencial. Es una gran maestra”, expresó.







Sobre su personalidad, remarcó que está alejado de cualquier grieta y que no le interesa la política. “Tuve algunos cruces, pero no pasan a mayores. No quiero sonar soberbio, pero mi familia es medio única. Entre nosotros nada es tabú. Y siento que mi abuelo es la persona más buena del mundo, está siempre afuera de los conflictos”, explicó.



Por último, confiesa que su trabajo de modelo lo piensa como un “mientras tanto”, ya que decidió comenzar la carrera de periodismo. “Como soy muy de estar en las nubes, me pareció interesante hacer una carrera que te baje a la tierra”, concluyó.