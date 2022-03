Estas fueron las parejas de Leticia Siciliani

Leticia Siciliani se ganó el cariño del público con su carismática forma de ser y con su talento, el cual demostró en diferentes producciones argentinas. Aunque es hermana de Griselda Siciliani, logró hacerse su propio camino sin ayuda de ella. ¿Conocés a todas las parejas de Leticia?



Durante 2021, la actriz formó parte de MasterChef Celebrity. Allí demostró el humor que tanto la caracteriza y se convirtió rápidamente en una de las participantes favoritas del público. Aunque no llegó a la final, se ganó el corazón de la audiencia.



En las redes sociales también triunfa. Con más de un millón de seguidores, la intérprete se muestra tal como es y no duda en compartir imágenes bastante sensuales. Debido a que su belleza no pasa desapercibida, la argentina tuvo varias parejas con el correr del tiempo.



Fuente: Instagram - letisiciliani

Leticia Siciliani: Estas fueron las parejas de la actriz

Delfina Martínez

Si hablamos de las parejas más famosas que tuvo Leticia Siciliani, no podemos pasar por alto a Delfina Martínez. Ambas se conocieron cuando jugaban fútbol en el mismo club, y el flechazo fue inmediato.



La actriz se enamoró perdidamente de la psicóloga y descubrió su sexualidad. Hasta ese entonces no había estado con alguien de su mismo sexo. “Cuando besé a mi ex novia le dije: ‘Estoy enamorada’“, declaró años atrás.



El amor que sentían era tan grande que la actriz no dudó en pedirle casamiento a “Pepa“. La propuesta ocurrió en plena radio y Delfina creía que se trataba de una broma. Pero cuando Leticia demostró que realmente se quería casar con ella, su ex novia dijo que sí.



Sin embargo, el casamiento nunca sucedió y las jóvenes decidieron separarse después de compartir momentos muy bellos juntas. Después de algunos meses soltera, la psicóloga fue relacionada con la relatora de fútbol Lola del Carril.





¿Quién es la actual pareja de Leticia Siciliani?

Leticia Siciliani se encuentra en pareja desde 2020. Sin embargo, no se sabe el nombre de su novia ni tampoco se conoce su apariencia. Esto se debe a que nunca compartió una imagen de ella.



En una entrevista, la hermana de Griselda Siciliani aseguró que fue una decisión mutua. "Mantengo la reserva por protección, porque así como estamos, estamos bien“, declaró. Asimismo, reveló que su novia tampoco quiere ser vista.



La muchacha se siente mucho más cómoda manteniendo su identidad en privado, lo cual Leti decide respetar porque la ama. La relación entre ambas va muy en serio. En diferentes oportunidades, la actriz aseguró que se ve siendo mamá junto a su pareja.



¿Qué opinas sobre la actual relación de la actriz?