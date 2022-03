La estrategia de la madre de Benjamín Vicuña para desalojar a La China Suárez

La interna familiar de la China Suárez con Benjamín Vicuña parece haber sumado un nuevo capítulo. La división de bienes está haciendo estragos y, sobre todo, la casa que compraron en Pilar se convirtió en una disputa en la que se metieron hasta las madres de los actores.

Separados desde agosto del año pasado, tras cinco años juntos, las cosas no mejoraron entre ambos. El escándalo que protagonizó la actriz con Mauro Icardi y Wanda Nara, sumó más problemas a un vínculo sentimental ya agotado. A tal punto que ambos apostaron nuevamente por el amor: ella con el español Armando Mena Navareño y él con Eli Sulichin.

Pero ahora, nuevos protagonistas se suman al conflicto. Isabel Luco Morandé -la madre del actor chileno- quiere que su hijo recupere la vivienda. Para ella, no es justo que La China se quede con algo tan costoso que compró su hijo.

La China Suárez junto a Isabel Luco Morandé.

Tras las repercusiones de la noticia, Marcela Reveiro -la mamá de la actriz- se refirió a la polémica. "Yo no me meto en esas cosas", dijo durante un móvil para Socios del espectáculos. "No voy a opinar, perdón", agregó sin negar lo sucedido.

Queda claro que hay cuestiones que solucionar entre la ex pareja. Uno de los puntos centrales se focaliza en la casona inmensa que la China está remodelando en un country de zona norte. Se estima que Benjamín compró la casa y que al firmar el título de posesión la actriz aceleró el rompimiento de la pareja, actitud que generó enojo en la familia del actor.

En este proceso de división de bienes apareció la madre de Vicuña. A la mujer no le gustó para nada la maniobra. Un periodista trasandino, Jordan Ponce explicó la trama: "Lo que se comenta acá es que la China Suárez no era una mujer de confiar para esta señora, la relación entre ellas no era de las mejores".

"Puso tres representantes legales para que de alguna manera (Benjamín y Suárez) lleguen a un acuerdo de separación de bienes", finalizó.