Qué pasó con el rating de Telefe en la salida de Catherine Fulop de MasterChef

MasterChef Celebrity ya entró en la recta final y muy pronto se podrá conocer al gran ganador de esta tercera temporada. Este domingo, quien abandonó las hornallas más famosas fue una de las participantes más queridas del ciclo, Catherine Fulop. La actriz venezolana-argentina no logró cautivar el exigente paladar del jurado de Telefe con su plato de codorniz.

Junto a ella, en la cuerda floja también quedó Tomás Fonzi y la decisión de los chefs no fue para nada fácil. "Estamos tristes porque cualquiera de los dos que se vaya, va a ser muy fuerte para nosotros", reconoció Germán Martitegui.

Cuando se supo que ella se iba, la emoción inundó el estudio. "Nos enseñaste un montón de nuevos términos que no nos vamos a olvidar nunca. Y eso, es una muestra de tu personalidad, de tu alegría, de tu positividad... nos divertiste mucho", señaló Donato de Santis.

Damián Betular, sumó: "Sos tan genuina, tan alegre, tan buena gente. Tenés una historia de vida, sos una luchadora. Es un golpe muy duro que hoy te vayas, pero nos va a quedar tu felicidad y esa impronta que solamente Cathy Amanda Fulop puede tener. Te quiero mucho".

Catherine Fulop

Con lágrimas en los ojos, Martitegui, expresó: "El primer día por el pasillo, yo no te conocía en persona y me diste un abrazo. Me agarraste y me apretaste, para mí era muy raro y me di cuenta de que eras una persona increíble".

Y, ¿qué pasó con el rating de Telefe en la salida de Fulop de MasterChef? El ciclo culinario del canal de las tres bochas lideró la franja horaria y tuvo su pico de 13,5 puntos.