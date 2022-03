Qué dijo Joaquín Levinton luego de quedar eliminado de MasterChef

El pasado domingo, se vivió una nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity. Los más flojos de la semana debieron enfrentarse por su lugar en la competencia culinaria de Telefe. Así Catherine Fulop, Mica Viciconte, Denise Dumas, Malena Guinzburg y Joaquín Levinton dejaron todo para continuar en carrera en el reality.

El desafío al que debieron enfrentarse no fue fácil: les tocó replicar una torta Saint Honoré hecha de una base hojaldrada, profiteroles, caramelo y crema chiboust. Denise y Mica se destacaron con sus respectivas preparaciones y el peor de la noche fue Joaquín.

Luego de quedar eliminado de la competencia, el músico brindó una entrevista y admitió que "fue muy bizarro que sin saber cocinar estuviera en MasterChef" y además, confesó: "Yo no cocino nunca más en mi vida".

Entre risas, en diálogo con La Once Diez, reconoció: "Es tan poco lo que cocino que por estar en MasterChef me regalaron de canje unas ollas y todavía no las usé nunca".

Joaquín Levinton

Sobre su ingreso al programa, indicó: "La puerta un poco la debe haber abierto Juanse, de decir ‘metamos un rockero'. Funcionó y después yo fui a PH. A la gente le causó gracia mi manera de ser y se dio naturalmente. Cuando me dijeron me pareció divertido".

Acerca de quien podrá ser el participante que se lleve el premio mayor de la competencia, manifestó: "Yo creo que puede ganar Tomy (Fonzi) porque la juega de calladito y de repente te tira unos platos que son excelentes. Se hace el que no, pero sabe".