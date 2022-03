La lluvia de memes que dejó la eliminación de Catherine Fulop de MasterChef

Un nuevo domingo de eliminación se vivió en MasterChef Celebrity y cada vez queda menos para conocer al gran ganador del reality culinario de Telefe. La noche comenzó con un duelo entre Tomás Fonzi y Malena Guinzburg para desempatar la cantidad de estrellas que obtuvieron durante la semana. El desafío consistió en preparar, en 10 minutos, papas pay a caballo, con tres huevos fritos. Finalmente, el jurado eligió a la humorista y subió al balcón.

Luego, entonces, se disputaron su lugar en la competencia quienes tuvieron el peor desempeño en la semana. Así, el actor se sumó a Catherine Fulop, Mery del Cerro, Denise Dumas, Juariu, Mica Viciconte y Paula Pareto. Los participantes debieron realizar una codorniz rellena, con una guarnición libre en 70 minutos. La que se destacó con su plato fue Dumas. La misma suerte no fue la de Cathy, quien debió abandonar el ciclo.

El momento de despedir a la actriz venezolana-argentina fue muy emotivo. "El primer día que te encontré en el pasillo, me diste un abrazo súper fuerte. Y me di cuenta que eras una persona increíble. A partir de ahí cada cosa que hiciste me emocionó. Verte conectar con tu querida venezuela. Te pongo en la historia de personajes de MasterChef que no te voy a olvidar nunca", señaló Germán Martitegui.

Santiago del Moro, aportó: "Esta mujer ha pasado y está pasando cosas familiares tremendas. Muy lejos de gente que quiere mucho y que está muy mal, y nunca perdió la sonrisa. Este certamen le dice adiós a una buena cocinera y a una persona mágica".

Y ella, antes de partir, indicó: "Me divertí un montón, aprendí. Me encantó la rigurosidad de ustedes. Lloro de emoción, de venir a un maravilloso programa. Es el mejor programa de la televisión argentina".

En Twitter, los seguidores del programa estuvieron atentos a todo lo que ocurría delante de las cámaras del canal de las tres bochas y llenaron la red de divertidos memes. Aquí te compartimos algunos de los mejores que están dando vueltas en la web.