Qué pasó con el rating de Telefe en la última eliminación de MasterChef

Una nueva gala de eliminación se vivió en MasterChef Celebrity por la pantalla de Telefe el pasado domingo. Los más flojos de la semana debieron enfrentarse por su lugar en la competencia culinaria y así fue como Catherine Fulop, Mica Viciconte, Denise Dumas, Malena Guinzburg y Joaquín Levinton se disputaron en las hornallas más famosas de la televisión argentina.

El desafío no fue sencillo. Los concursantes debieron replicar una torta Saint Honoré hecha de una base hojaldrada, profiteroles, caramelo y crema chiboust. Denise y Mica se destacaron con sus respectivas preparaciones y el peor de la noche fue Joaquín.

El jurado fue lapidario al brindarle una devolución al músico sobre su plato. "El hojaldre no tiene forma, los profiteroles tampoco, un dejo por ahí de la crema. Creo que sos lento, y a esta altura de la competencia, por ser lento pasan estas cosas", manifestó Damián Betular.

Al oír esto, él contestó: "Está exquisita. Realmente, nunca probé algo tan delicioso. Nunca me voy a olvidar de este sabor, no me voy a lavar los dientes más, para poder mantenerlo".

Antes de partir, el líder de Turf realizó una confesión que hizo estallar de risa a todos. "Me hacés tener que confesar algo. No era yo el que cocinaba", indicó y acto seguido, se levantó el gorro de chef y enseñó que allí se escondía la Rata Miguel. "Miguel es nuestro Ratatouille. Lo traje porque es uno de los momentos más divertidos que ha pasado en mi participación en MasterChef", expresó.

¿Y qué pasó con el rating de Telefe? MasterChef Celebrity fue lo más visto de la franja horaria y su pico más alto fue de 14 puntos.