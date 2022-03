Estelita Muñoz habló del casamiento ficticio de Jorge Rial

Jorge Rial sigue estando en el centro de todas las miradas por su reciente separación de Romina Pereiro y no hay quien no haya hablado sobre el tema. Una de las que ha compartido su punto de vista y todos han escuchado atentamente, por ser una de las panelistas que más lo conoce, es Estelita Muñoz. La ex mujer de Luis Ventura no se guarda nada en El Run Run del Espectáculo y opina sin filtro delante de las cámaras de Crónica TV.

Ahora, la mujer enseñó fotografías del matrimonio del ex conductor de Intrusos con Silvia D’Auro y dejó a todos sin palabras. "Yo no sé si hubo amor. Esto es un casamiento ficticio, el vestido de novia, porque ella sólo se casó por civil. Yo fui parte de todo", reconoció.

La ex de Ventura habló del casamiento ficticio de Rial

"Él trabajó muchos años de su vida criticando y hablando de separaciones, ahora le tocó a él que se divorció. Si él lo toma a mal no es que se termina el mundo. Él no le ha perdonado la vida a nadie, por eso en este momento le salen todos a la yugular... porque es lo que sembró durante veinte años", agregó.

Recientemente, también contó que en todos los años que estuvo casada con el conductor de Secretos Verdaderos, nunca se sintió cómoda en los encuentros que compartía con el papá de Morena Rial.

Estelita Muñoz

"Nunca me tuvo en cuenta, yo no era importante, siempre que fui a la casa me sentía mal porque yo no soy del nivel de ellos. Yo no soy una persona que viva de las marcas, que viaja, yo me sentía como una cosa extraña", señaló.