Revelan las desgarradoras palabras de la hija de Gerardo Rozín tras la muerte del conductor

Mientras todo el país quedó en conmoción por el fallecimiento de Gerardo Rozín, Julio Bárbaro, abuelo de Elena la hija del conductor reveló cuáles fueron las palabras de la pequeña tras la partida del querido líder de La Peña de Morfi.

En diálogo con Implacables (El Nueve), Bárbaro confesó: “Esencialmente lo sufrimos en Elena, que tiene 11 años y que la semana pasada nos dijo: ‘soy muy chiquita para estar viviendo esto. Ayer fue con Carmela (Bárbaro) a despedirlo, pero él ya no estaba consiente. Ahí asumió cual era la gravedad”.

Luego, Julio Bárbaro contó cuál fue la propuesta de su hija para con la pequeña de Gerardo Rozín. “Hoy Carmela le dijo de ir al velatorio y dijo que prefería no ir, no quiso. No hace tanto Gerardo la llevó a Disney, a Estados Unidos. Él era consiente de lo que iba a atravesar”, detalló el entrevistado.

Gerardo Rozín, junto a su hija Elena.

Tambíén Bárbaro contó cuál fue el plan del entorno de Rozín que quedó trunco. “La semana pasada habían armado una cena de despedida con sus afectos”, reveló Bárbaro sobre los últimos días de Rozín. Sin embargo, ese deseo no se pudo concretar. “En un momento los médicos dijeron que eso era imposible, que ya la situación no permitía el diálogo”.

Con respecto a la última charla que tuvo con Gerardo Rozín, Julio Bárbaro comentó: “Hablamos básicamente del dolor, es una persona que hace un año sabía cual es el resultado de todo esto. Me asombró hoy la repercusión. Si hay algo que tenía Gerardo era una síntesis entre el talento y la bondad de ser, fue alguien que tenía una gran inteligencia, vivía chicanenado, pero siempre con buena leche”.

Por otro lado, Rozín también fue papá de Pedro, que nació en el 2000 fruto de su relación con la abogada Mariana Basualdo. “Mi papá es un tipazo y un gran viejo”, expresó en una oportunidad el joven sobre la relación con su padre.