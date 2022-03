Por qué Claudia Villafañe no quiere contar toda su vida al lado de Maradona: "Mucha gente va a salir muy..."

Con el regreso de LAM, esta vez desde la pantalla de América TV, vuelven a ponerse en agenda algunos temas que habían quedado un poco en olvido. El miércoles fue Dalma Maradona quien decidió visitar el piso del programa de espectáculos y demostrar la buena relación que tiene con Ángel de Brito. Pero además, la hija del Diez sumó a su mamá, Claudia Villafañe.

Así es, la actriz no titubeó a la hora de hablar y responder cada uno de los temas sobre los que le consultaron, hasta que recibió al aire una comunicación con su madre y la charla se posicionó sobre la polémica que generó “Sueño Bendito”, la serie de Amazon Prime Video sobre Diego Maradona.

Al principio de la charla, Claudia Villafañe se centró en hablar de su paso por MasterChef Celebrity y lo cómoda que la hizo sentir el programa, dado que no se metían en cuestiones personales y se centraban cien por ciento en la competencia. Además, el reality le permitió abrir su propio emprendimiento de cocina.

Pero seguido de eso, Ángel de Brito no pude evitar preguntar por la serie que tanta polémica generó dentro de entorno familiar. Allí la ex mujer de Diego Maradona apuntó contra la producción con una frase muy honesta: “En los años compartidos hay una sola verdad vivida por dos personas diferentes y contadas por ninguna”.

“Yo no vi la serie ni leí los guiones. No es una cuestión de quedar mal parado, sino de contar la historia. Si yo no la conté y Diego no la contó, ¿quién lo hizo? Yo sé que si la cuento voy a lastimar a mucha gente y en este momento de mi vida no tengo ganas. Quiero disfrutar de mis nietos, de mis hijas, estar con amigos. No tengo ganas de amargarme o de que otra gente sufra”, confió Villafañe.

Luego, la madre de Dalma y Giannina reveló por qué se enojó tanto cuando se conoció que se estaba empezando a crear la serie y aún mantiene una demanda contra la productora: “Mi enojo es que no es real y por eso es la causa contra Amazon. Si contaron cosas de cuando nos conocimos, las vivimos nosotros solos. No había representantes, nada”.

Pero lo más relevante de toda aquella esperada entrevista es cuando Claudia Villafañe reveló que Diego Maradona le confirmó que firmó el contrato sin leer y luego se disculpó con ella: “Me había dicho que iba a hablar con Morla para que lo saquen y me pidió que me quede tranquila. No hizo a tiempo a cambiarlo”.